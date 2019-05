Tribunales La juez rechaza la petición de la Fiscalía y sigue adelante con el procesamiento de Camps por la F1 La magistrada reprocha a Anticorrupción su «poco serio y sorprendente» cambio de criterio

Rosana B. Crespo
VALENCIA Actualizado: 24/05/2019 13:58h

La titular del Juzgado de Instrución número 17 de Valencia ha rechazado la petición de la Fiscalía de archivar la causa contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps por presuntas irregularidades en la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en capital del Turia.

En un duro auto de diecinueve páginas notificado este jueves a las partes y al que ha tenido acceso ABC, la magistrada reprocha a Anticorrupción su cambio de criterior al solicitar el sobreseimiento de la causa, que califica de «poco serio y sorprendente».

La Fiscalía sostenía en su petición que un informe de la Intervención de la Generalitat concluía que con «carácter general» los expedientes fiscalizados «observan formalmente los trámites esenciales del procedimiento de contratación» y no existía perjuicio económico para las arcas de la Generalitat.

Sin embargo, la juez descarta archivar la causa y replica que «ello no implica ni que no exista perjuicio económico ni menos aún malversación de caudales públicos y por ende, sea de apreciación la prescripción al no observarse el plazo de 15 años por el delito con pena más grave, el delito continuado del artículo 432.2 del Código Penal, tal y como se infiere y corrobora del resultado de las restantes diligencias de instrucción e investigación practicadas».

Así, en el auto en el que se opone de frontalmente al archivo de la causa antes de que se haya pronunciado la Abogacía de la Generalitat, la magistrada acusa a varios responsables de la Fiscalía de haber hecho caso omiso a las indicaciones de sus superiores para que avanzasen en la instrucción de la causa y de haber seguido adelante con una querella contra doce personas sin pedir antes determinados informes.

Recuerda además la instructora que fue el Ministerio Público quien reclamó el auto de incoación de procedimiento abreviado contra los procesados por delitos de malversación, prevaricación y falsedad sin haber acordado periciales sobre la adjudicación de los contratos que cuestionaba ni el supuesto perjuicio que esa actividad supuso para el erario.

Asimismo, responsabiliza al fiscal de haber aportado a esta causa la confesión del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa que establecía supuestos vínculos entre las donaciones de constructores a la caja B del partido y los citados contratos.