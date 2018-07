Presunta financiación irregular Hacienda detecta irregularidades en un contrato del PSOE en Benidorm Un perito cuestiona la adjudicación de los opinómetros pagados con el Plan E

Rosana B. Crespo

VALENCIA Actualizado: 06/07/2018 04:20h

Los polémicos opinómetros de Benidorm fueron adjudicados con numerosas deficiencias según el informe elaborado por un inspector de Hacienda en el marco de la investigación sobre presunta financiación irregular del PSPV y el Bloc –partido mayoritario en la coalición Compromís– de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 que ha llevado a cabo un juzgado de Valencia durante año y medio. El Ayuntamiento, cuyo alcalde en ese momento era Agustín Navarro, otorgó el contrato a Opino Media, la cual se hizo cargo de la instalación de 19 dispositivos para medir la opinión ciudadana sobre la gestión municipal que se pusieron en marcha a través del dinero del segundo Plan E de Zapatero con un coste de más de 200.000 euros.

La empresa estaba dirigida por José Ramón Tíller, quien también trabajó para Crespo Gomar, la agencia de comunicación que realizó trabajos para los socialistas y los nacionalistas y que la juez considera el centro de toda la mecánica: conseguir que terceras empresas pagaran realmente los servicios a través de facturas falsas.

Tíller fue, además, asesor del expresidente de la Generalitat Joan Lerma y jefe de gabinete del exalcalde de Gandia José Manuel Orengo (actualmente asesor del jefe del Consee, Ximo Puig). En la actualidad sigue desempeñando un puesto en la sociedad mixta Egevasa, dependiente de la Diputación de Valencia.

La instructora troceó la causa y la envió a cuatro juzgados, uno de ellos en Benidorm, el cual indaga en si existió prevaricaciónen en esa adjudicación a la cual Navarro dio luz verde. El informe de Hacienda, adelantado ayer por Las Provincias, cuestiona que los opinómetros fueran pagados con el Plan E. Concretamente, hace referencia a que los contratos que se financien de este modo deben tener una condición especial de ejecución: que el nuevo personal necesario se encuentre en situación de desempleo. La mención exigida no consta en este caso.

El escrito también entiende que la empresa no acredita la solvencia requerida. Para ser admitida, Opino Media justifica que ha llevado a cabo la colocación de los dispositivos en al menos dos localidades. Sin embargo, en el pliego únicamente consta un certificado municipal, por lo que también incumple este punto.

Sin oferta técnica

El informe de Hacienda menciona importantes irregularidades como que no consta en la documentación la oferta técnica de la empresa, un elemento esencial. Otras de las deficiencias reseñadas son que no existe informe del secretario del Ayuntamiento, que no se respetan los plazos de licitación y adjudicación, que la mesa de contratación no está configurada correctamente o que los criterios de valoración son contradictorios.

El perito fue llamado ayer como testigo ante el juez y se ratificó en todo su análisis, haciendo hincapié en que no existía pliego de prescripciones técnicas.