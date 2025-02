Confinamiento en Valencia en directo: récord de muertos y contagiados por el coronavirus en pleno debate sobre las restricciones

21:18

La Comunidad Valenciana ha detectado este martes 2.341 nuevos casos y ha notificado 36 muertes más. [Lea la información completa aquí]

21:05

La región alcanza una tasa de contagios de 273 positivos por cada 100.00 habitantes. [Lea la información completa aquí]

20:30

El impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19 sobre la economía alicantina ha supuesto "un retroceso mayor" que el experimentado por la crisis económica del año 2008, según El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA).

20:20

La Policía Local de Castellón ha interpuesto 233 sanciones por incumplimientos de las nuevas normas de seguridad ante la covid-19 desde la entrada en vigor de las medidas de restricción de la movilidad nocturna, la limitación de reuniones de carácter familiar y social a seis personas y las restricciones de aforos.

20:10

La consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha señalado este martes que es "muy pronto todavía" para valorar la adopción de nuevas restricciones contra el coronavirus y ha indicado que "la solución no está tan solo en las medidas, está en que se cumplan". "No se quiere dar el último paso, no queremos volver al confinamiento total, pero eso depende de nosotros", ha remarcado. [Más información en este enlace]

20:00

La Conselleria de Sanidad está ultimando los criterios que regirán el reconocimiento económico que se concederá a los profesionales que han estado trabajando "en primera línea" para hacer frente a la pandemia y que se abonará en diciembre junto a la paga extraordinaria.

19:35

La Conselleria de Sanidad notifica 59 brotes y casi el 70 por ciento de los que se producen son de origen social. [Mapa y listado en este enlace]

19:20

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, vincula la adopción de nuevas medidas al comportamiento social y modera la alarma por la presión hospitalaria. [Lea aquí la información completa]

19:00

Los brotes de origen social son los más numerosos en la Comunidad Valenciana con el 70 por ciento del total. [Más información en este enlace]

18:45

La Policía Nacional levantó la noche de este lunes 22 actas a jóvenes por incumplir la normativa anticovid y otras 5 por tenencia de sustancias estupefacientes, y detuvo a un joven por la venta de drogas, todo ello en una concentración en una plaza de Valencia donde había una veintena de personas.

18:30

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha aplaudido la decisión del Ayuntamiento de Massanassa (Valencia) que permitirá la incorporación de cuatro profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería en los centros escolares y confía en que esta decisión se extienda tanto en el ámbito municipal como en el resto de Administraciones.

18.15

La Diputación de Castellón está trabajando con los servicios técnicos de la casa para encontrar fórmulas que hagan posible la articulación de posibles ayudas a las empresas de los sectores que más están sufriendo los rigores de la crisis originada por la pandemia del coronavirus.

18:05

La Comunitat Valenciana ha vuelto a batir su récord de contagios de coronavirus en un día, con 2.341 nuevos casos, con lo que supera la cifra de este sábado, cuando se informó de 2.327 positivos. Además, ha registrado la cifra más alta de defunciones en la segunda ola, con 39 fallecimientos comunicados en las últimas 24 horas, aunque la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha detallado que no todos se han producido entre ayer y hoy.

17.55

El 70% de los brotes de coronavirus que se detectan en la Comunitat Valenciana tienen origen en el ámbito social, y el 41,2% afectan a personas en la franja de edad entre 35 y 64 años, mientras que el 25,7% se da en personas de entre 15 y 34 años y el 18,9% en mayores de 64.

17:45

El sindicato CSIF ha celebrado este martes un acto de reivindicación ante la sede autonómica de Conselleria de Educación para exigir más medidas de prevención en las aulas ante la pandemia del coronavirus , como abastecimiento de mascarillas al profesorado, filtros de reciclaje del aire en las clases o una disminución de ratios de alumnado por docente, por lo que ha insistido en la contratación de más personal.

17:30

El cirujano ya alertó de que las dosis no llegarían a España este año y sus últimos pronósticos distan de los cálculos del Ministerio de Sanidad. [Más información en este enlace]

17:15

El informe va dirigido a las entidades locales que deban adoptar «medidas extraordinarias y urgentes». [Lea aquí la noticia completa]

17:00

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia , Fernando Giner , ha trasladado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero , su preocupación por las medidas de prevención contrael coronavirus que se llevan a cabo en el transporte público. Así, ha reiterado la necesidad de aumentar la frecuencia de autobuses de la EMT, tranvía y cercanías y «garantizar la distancia social en las paradas en pro de la seguridad de los usuarios».

16:45

Agentes de la Policía Nacional levantaron a última hora de este lunes 22 actas a jóvenes congregados en una plaza del distrito de Trànsits de València por incumplir las distancias de seguridad, no llevar mascarillas o no tenerlas colocadas correctamente, según han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura.

16:30

Las reservas turísticas para la Comunidad Valenciana han caído un 6,23 por ciento esta semana, según los datos ofrecidos por TravelgateX sobre las peticiones realizadas en los últimos siete días, muy influidas por las restricciones de movilidad por el coronavirus en la mayoría de las regiones españolas.

16:15

El Ayuntamiento de Benetússer (Valencia) ha acordado la cesión temporal de parte del espacio público situado en el lateral del centro de salud (calle del Mercado) para el montaje de una carpa en la que se llevarán a cabo pruebas PCR a las personas con síntomas o que han sido contacto directo de positivos por coronavirus. Se trata de una decisión tomada en colaboración con el centro de salud y con la autorización Hospital Universitario Doctor Peset, con el objetivo de ofrecer unos servicios adecuados a todos los pacientes respetando al máximo las medidas sanitarias.

16:00

La sección de limpieza de la Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia «discriminación y clasismo» en los reconocimientos al personal sanitario que hace frente al coronavirus, ya que no ven reconocida su labor en la pandemia por parte de la administración. «A pesar de formar parte del equipo que entra en las habitaciones y está en contacto con pacientes con coronavirus, se les ignora en los reconocimientos públicos y son excluidas de forma muy clasista de la paga salarial extra con la que se reconoce la función del personal sanitario que hace frente a la pandemia», alerta en un comunicado.

15:45

Los municipios de l’Horta Sud han acordado suspender todos los actos multitudinarios que habitualmente organizan durante las fiestas de Navidad y buscan alternativas para poder realizar celebraciones cumpliendo las medidas de prevención frente al coronavirus.

15:30

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig , ha analizado este martes la evolución de la pandemia y la situación asistencial con los responsables de los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana, junto a la consellera de Sanidad, Ana Barceló , y la directora general de Asistencia Sanitaria, Mª Amparo García Layunta . En el encuentro se han analizado aspectos relacionados con la situación asistencial y epidemiológica, así como las medidas que se están adoptando en los departamentos sanitarios, informa la Generalitat en un comunicado.

14:45

Mónica Oltra sostiene que a Domus Vi «les tiene que salir caro cuando no cumplen con la contratación de personal». [Lea la información completa aquí]

14:10

La cadena de supermercados presidida por Juan Roig, «refuerza su Modelo Responsable durante la situación excepcional que vive el país ocasionada por el Covid-19». [Lea la información completa aquí]

14:00

La empresa Green Cycles , en su afán por crear un material plástico hidrosoluble y respetuoso con el medioambiente, fabricó una bola de golf cuya investigación posterior le ha permitido lanzar su solución anticovid estrella, la bolsa de lavandería soluble 100 % en agua, biodegradable, compostable y no tóxica. La empresa ubicada en Rafelbunyol (Valencia) es una de las pocas del mundo y la única en España y Portugal que fabrica film y bolsas que se disuelven completamente en agua a cualquier temperatura, como la innovadora bolsa que «controla y evita la propagación del coronavirus » en lavanderías sanitarias.

13:45

El presidente de la Sociedad Europea de Neonatología , Máximo Vento , afirma que no se han descrito casos graves por el coronavirus en neonatología, lo que a su juicio significa que la inmadurez del organismo del bebé «curiosamente le defiende contra el virus». Según manifiesta a EFE, para explicar esto se plantea como teoría que los receptores ACE2 a los cuales se fija el virus para poder entrar en la célula «todavía no están desarrollados en el mismo número que en un niño más mayor o en un adulto, con lo cual el virus tiene más dificultad para colonizar al bebé».

13:30

La vicepresidenta subraya que «en política nadie tiene verdades absolutas» y asegura que siempre encaja las críticas «con una sonrisa». [Más información en este enlace]

13:15

Los ingresos de pacientes afectados por el coronavirus han situado a la Comunidad Valenciana en el nivel máximo de alarma que decreta el Ministerio de Sanidad. [Lea la información completa aquí]

13:00

El resort propone nuevas fechas o la devolución del dinero a los clientres que ya habían reservado sus vacaciones. [Lea la información completa aquí]

12:15

Consulte aquí las 81 localidades de la Comunidad Valenciana que continúan sin registrar casos de Covid-19 tras las dos olas de la pandemia. [Lea aquí la noticia completa]

12:00

El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana (Fomap CV) ha elaborado una serie de acciones de autorregulación, de carácter voluntario, para el personal facultativo del primer escalón de la sanidad ante la «saturación» de las consultas y la, a su juicio, «inacción» de la administración respecto a las medidas planteadas por este colectivo médico. Así, les aconseja que se centren en cumplir las funciones médicas que les son atribuidas y no en otros procesos burocráticos, o que cuando acaben su jornada abandonen el centro y, si aún tienen pacientes que atender telefónicamente, remitan a la dirección el listado de llamadas que quedan por hacer.

11:45

El portavoz de Sanidad del PP en las Cortes y vicesecretario regional del PPCV, José Juan Zaplana , ha hecho este martes un llamamiento a la «responsabilidad» del Consell porque, según ha señalado en un comunicado, «ya está bien de falsear los datos» del coronavirus y ha reclamado «transparencia y seriedad» porque la salud de los valencianos «está en juego y el Consell no puede seguir engañándolos».

11:30

La reducción de la movilidad por la crisis del coronavirus ha provocado una mejora sin precedentes de la calidad del aire, con una caída del 39 por ciento de la contaminación por ozono hasta septiembre en la Comunidad Valenciana, según Ecologistes en Acció, que advierte de que el 95 por ciento de la región sigue expuesto a unos niveles insalubres de este contaminante.

11:15

El complejo Marina d'Or Ciudad de Vacaciones , en Oropesa (Castellón), ha anunciado el cierre temporal de su resort, hasta el mes de febrero de 2021, «como medida de prevención alineada con los esfuerzos que todos debemos hacer y en respuesta al anuncio de las autoridades competentes de evitar desplazamientos entre comunidades autónomas» para contener la propagación del coronavirus.

11:00

El incremento de ingresos hospitalarios sitúa a la Comunidad Valenciana en el nivel 4 con riesgo muy alto. [Lea aquí la noticia completa]

10:45

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha impuesto una multa de 40.000 euros a la residencia de ancianos Domus Vi de Alcoy (Alicante) por infracción muy grave de la ley valenciana de Servicios Sociales, al incumplir las ratios de personal médico y de técnicos en actividades socioculturales. En este centro fallecieron en la primera ola de la pandemia de coronavirus 73 personas , más de la mitad de los usuarios, y la Generalitat está estudiando fórmulas para recuperar su gestión, que según el Consell fue adjudicada por el exconseller Rafael Blasco por 45 años «sin concurso y sin libre concurrencia», ya sea de manera pactada con la empresa o por lesividad de la Administración.

10:30

Un total de 115 establecimientos fomentan el comercio local con vales de compra que podrán adquirirse durante 48 horas desde este martes. [Lea aquí la información completa]

10:15

La campaña de vacunación en la Comunidad Valenciana se prolongará hasta el 31 de enero de 2021 y es necesario solicitar cita previa. [Más información en este enlace]

10:00

09:50

09:40

El calendario del próximo año llega marcado por la evolución de la pandemia del coronavirus . [Calendario laboral 2021 completo]

09:30

La Generalitat prorroga el confinamiento perimetral y establece más limitaciones de aforo ante la propagación del coronavirus . [Más información en este enlace]

09:20

La patronal del sector considera que las limitaciones de aforo decretadas por la Generalitat constituyen «un cierre encubierto». [Más información en este enlace]

09:10

Los empresarios exigen que el Gobierno apruebe «medidas contundentes» que vayan vinculadas a rebajas fiscales. [Lea aquí la información completa]

09:00

Ocho de cada diez centros educativos de la Comunidad Valenciana han impartido clases con normalidad en todos sus grupos pese a la pandemia del Covid-19 . [Más información en este enlace]

08:50

Ferrocarrils de la Generalitat comienza a aplicar un método que emplea la nebulización con peróxido de hidrógeno en el interior de sus unidades. [Lea aquí la información completa]

08:40

El centro sanitario abrirá por las tardes para realizar tests en el ámbito educativo y «minimizar el riesgo de contagios» . [Más información y fotos en este enlace]

08:30

Los pacientes podrán solicitar, modificar o anular la cita con Atención Primaria llamando al número 961 839 000 . [Más información en este enlace]

08:25

CCOO, el CSIF y Sindicato Médico estudiarán recursos ante la resolución de la Conselleria. [Lea aquí la información completa]

08:20

La Comunidad Valenciana detecta en los rastreos entre dos y cinco contactos por cada caso de Covid-19 . [Más información en este enlace]

08:15

El balance de este lunes deja 711 nuevos contagios y 53 brotes más de Covid-19 en las tres provincias en el día con más fallecidos de la segunda ola. [Lea aquí la información completa]

08:10

La Conselleria de Sanidad registra 53 nuevos brotes de Covid-19 en el primer fin de semana con más limitaciones. [Mapa y listado en este enlace]

08:00

Las cifras de ocupación hospitalaria superan los umbrales marcados por el Ministerio de Sanidad para el escenario 4. [Lea aquí la información completa]