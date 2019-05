Política Compromís se hace mayor y se abre a replantear el discurso identitario Voces de la coalición tanto de Iniciativa como del Bloc apuntan a la importancia de hacer calar la utilidad del voto por encima del componente nacionalista

Seguir Rosana B. Crespo @rosanabcrespo VALENCIA Actualizado: 29/05/2019 01:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una de las lecturas más interesantes que se realiza en el seno de Compromís ante el agriduce resultado electoral -no mejoraron en resultados en las municipales aunque retienen Valencia- es la del replanteamiento de sus esencias. Desde el sector de Iniciativa se valora que los votantes han premiado a dirigentes que reflejan el discurso transversal, social y ecologista frente al identitario. Es decir, frente al nacionalista del Bloc. En parte por este motivo consideran que esa pata de la coalición no sale en absoluto reforzada.

El debate no es nuevo. Destacados dirigentes de la formación han ocultado conscientemente ese componente -quien más ha evidenciado esa estrategia es Mónica Oltra- pese a que lo llevan en el mismo nombre de su partido mayoritario. También se ha optado por disimular la existencia de almas (y no pocas) simpatizantes del catalanismo y del independentismo. ¿La razón? No da votos en la Comunidad Valenciana.

Mientras parece que han tenido clara esta parte de la ecuación para ampliar su electorado, ahora muchas voces admiten que habría que ir un paso más allá. Desde el Bloc, especialmente del sector cercano a Enric Morera, no comparten el diagnóstico de sus compañeros de Iniciativa, pero sí van en la misma línea en un sentido: tal vez habría que repensar el discurso identitario.

Afirmar que Compromís trata de convertirse en una especie de PNV parece demasiado aventurado en este momento, pero la madurez de la coalición lleva a que miembros destacados se atrevan a proponer la importancia de hacer ver la utilidad del voto. «Los valencianos tienen que percibirnos como el partido que de verdad defiende sus intereses», afirman. En el territorio y en Madrid.

Esto tiene dos vertientes. De un lado, el trabajo para que exista una mayor implantación territorial, cuya carencia admiten que les ha penalizado. Esto supone llevar un discurso adaptado a cada municipio sin esperar al tirón de la marca y con una estructura local más asentada. De otro, que se les vea como el único partido que puede conseguir realmente mejoras en inversiones y en financiación autonómica sin deberse a ninguna directriz nacional como puede ocurrir en el resto de fuerzas.

Todo ello no supone, aseguran, renunciar a la valencianía, sino traducirla a términos prácticos. «Este va a ser el gran debate interno de los próximos años», reconocen. Sin embargo, el hándicap para ampliar el apoyo social es claro. Su tendencia ideológica se encuentra muy ubicada en la izquierda, lo cual dificulta llegar a un votante más allá de este terreno -aunque en 2015 especialmente consiguieron recoger apoyos de muy diversas tendencias-.

Otra cuestión añadida será la potenciación de su rama ecologista, que entienden que han dejado demasiado abandonada en ocasiones cuando, con los resultados de la ciudad de Valencia, se comprueba que han de poner más en valor.