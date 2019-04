Actualizado: 25/04/2019 20:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se acaba la campaña, al menos desde este viernes y hasta el domingo. El lunes se abrirá otro partido, el de los acuerdos y negociaciones, pero antes aquí algunas cosas que espero puedan cambiar en próximas campañas electorales.

-Que los debates sean libres, y participen por obligación todas aquellas formaciones políticas que susciten interés para el ciudadano/votante. Llevamos años oyendo que hay que reformar la Constitución y nadie se acuerda de una absurda y obsoleta Ley electoral.

-Que el Presidente del Gobierno, el que sea, no muestre un miedo reverencial a debatir. Si un presente/futuro presidente teme al debate no merece ser presidente, ¿Se imaginan a un candidato a la presidencia de los EEUU eludiendo un debate televisivo? Duraba lo mismo en campaña que nos duró Romario en el Valencia.

-Que además de debates a cinco, también el ciudadano/votante pueda asistir a un cara a cara. Debatir es sano, de verdad.

-Que los candidatos acudan a los debates bien vestidos, no cuesta tanto más allá de tu ideología.

-Que ningún candidato vuelva a coger un mocho para la “tradicional” pegada de carteles, de verdad, cutre no, lo siguiente.

-Que en esos carteles electorales los candidatos no parezcan superhéroes que salvan al mundo o actores de Hollywood de la época dorada. Al ciudadano /votante nos vale con que se presenten como humanos normales. Luego ves a algún candidato al natural y....

-Que asuman responsabilidades legales por lo que prometen en campaña. Si cumples fenomenal, si no algo habrá que hacer si le has mentido al ciudadano, otra reforma pendiente de la Ley electoral. Por cierto, gran diferencia en los mensajes de partidos que tienen opciones de gobernar de los que no. A estos últimos sólo les ha faltado prometerte que si hace falta pagarán tu cuenta de Netflix, o mejor, enviarán a alguien a tu casa si te has perdido viendo juego de tronos. Todo con tal de que les des tu voto, total, saben que nunca se verán en una así.

Imagen del almacén electoral de Valencia - MIKEL PONCE

-Que el “autónomo” no sea en campaña el humano mas importante sobre la tierra para los partidos. Querrá decir que dentro de cuatro años, el “autónomo” tiene ya los mismos derechos que el resto de los mortales.

Dentro de cuatro años volvemos a quedar aquí a ver si hemos avanzado en algo. Qué digo, si en un mes hay más elecciones. Un no parar... que paga como siempre, el ciudadano/votante..