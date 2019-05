Alicante congregará a los mejores expertos en Blockchain en el Foro Internacional SUMA 2019

Suma Gestión Tributaria celebrará el próximo 7 de junio un nuevo Foro Internacional de Blockchain con el objetivo de seguir profundizando en el desarrollo e implementación de esta puntera tecnología con el fin de mejorar la calidad del servicio que el organismo presta a la sociedad e incrementar la ciberseguridad.

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha presentado esta mañana los detalles de este encuentro, que tendrá lugar en el Auditorio Europa de la EUIPO. Este foro se ha convertido ya en un referente en Europa –el pasado año congregó a más de 500 personas y generó más de tres millones de impactos en las redes sociales- y posiciona a Suma entre los organismos pioneros en la exploración y testeo de esta tecnología disruptiva implementada en la administración pública.

Sánchez ha estado acompañado en la presentación, celebrada en la sede de SUMAINNOVA, por el director de Suma, Manuel Bonilla, el presidente de AlicanTEC, Andrés Pedreño, la directora de BAES, Blockchain Labs de la UA, Carmen Pastor, y el presidente de IEEE en España, Oscar Martínez.

“Las administraciones públicas deben apostar por la innovación continua para estar a la vanguardia de los avances tecnológicos con el fin de mejorar los servicios que prestan a la sociedad, generar más eficiencias y ahorros, incrementar la ciberseguridad y ser más sostenibles con el entorno”, ha destacado Sánchez, quien ha apuntado, en este sentido, que “la apuesta de Suma por el conocimiento y la innovación lo han convertido en una punta de lanza, en un modelo para otras administraciones”.

De esta forma, el Foro Internacional de Suma reunirá en Alicante a los principales expertos, empresas, universidades e instituciones internacionales líderes en el ámbito de la tecnología Blockchain, que pondrán encima de la mesa todo su conocimiento y casos reales basados en esta tecnología.

Se trata de un foro gratuito y abierto a todo el público general, donde se explicará el funcionamiento y las posibles aplicaciones de esta tecnología en los distintos sectores. Además, contará con la participación de CEOs y directivos de empresas y startups, que son un claro caso de éxito en la aplicación de esta tecnología, que contarán sus experiencias y su metodología.

En esta segunda edición, ha detallado Bonilla, se analizará, entre otras cuestiones, el reto de la estandarización del blockchain para Europa, un proyecto en el que está trabajando la asociación mundial de ingenieros IEEE, y se ofrecerá una visión legal del Blockchain. Los retos y oportunidades de esta tecnología disruptiva y la presentación de casos reales de uso de la misma en administraciones públicas, como el que desarrolla Suma para las sanciones de tráfico, son otros de los paneles que contempla este congreso.

Además, se dispondrá de un espacio gratuito para que empresas, grupos o equipos expongan sus proyectos relacionados con Blockchain.

Todos los asistentes a esta presentación han destacado la oportunidad de este foro, así como la apuesta que la Diputación de Alicante y Suma realizan “por este tipo de iniciativas que colocan a Alicante en el mapa tecnológico europeo”, ha indicado Pedreño.

El plazo de inscripción para asistir al encuentro, que también se retransmitirá por streaming, ya está abierto y se debe realizar en http://blockchain.forosuma.es.

Imagen de la presentación del foro - ABC

Programa

8:00 Recepción y acreditaciones.

9:00 Apertura institucional

9:30 Panel General “Oportunidades y retos de blockchain”

Andrés Pedreño. Presidente de AlicanTEC y miembro del Consejo Sabios sobre Inteligencia Artificial y Big Data de la Secretaria de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital.

Montse Guardia. Directora General de Alastria Blockchain Ecosystem.

Carmen Chicharro. Directora de Innovación y Marketing en Metrovacesa.

Olga Blanco. Executive Partner IBM – Analytics, AI and IoT GBS Leader SPGI -Blockchain Leader SPGI.

Con la participación de Nuria Oliver, Pedro Pernías, José Carlos Díez y Pedro Miguel Ruiz.

Modera: Manuel Bonilla. Executive Director at Suma Gestión Tributaria.

11:00 Pausa café

11:30 Vertical “Una visión legal de Blockchain – Tokenización de derechos de propiedad, uso e inversión en bienes inmuebles”

Silvino Navarro. Vicedecano del Colegio de Registradores para Valencia y Castellón. Registrador de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles.

César Belda. Notario, Ex-Decano del Colegio Notarial de Valencia.

Carmen Pastor. Directora del laboratorio interuniversitario de Blockchain BAES y profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante.

Modera: Miguel Ángel Bernal. Director General de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón.

12:25 Vertical “El reto de la estandarización del blockchain para Europa”

Ramesh Ramadoss. Co-Chair, IEEE Blockchain lnitiative.

Clara Neppel. Senior Director European Business Operations at IEEE.

Eugenio Triana. Ex director general adjunto de Investigación de la Comisión Europea.

Modera: Oscar Martínez. IEEE Spain President-Elect 2020. Former Head of International Relations, School of Engineering. Universidad Miguel Hernández.

13:20 Vertical “Casos reales de uso de la tecnología Blockchain en la Administración Pública”

Blockchain en sanciones de tráfico, proyecto Suma Gestión Tributaria.

Manuel Bonilla. Executive Director at Suma Gestión Tributaria.

Blockchain en las universidades públicas valencianas. Red BlockUniversitas.

Ramón Martínez. Senior developer. BAES Blockchain Lab, Universidad de Alicante.

Blockchain en puertos, proyecto CONCEPTUAL.

Pablo de Castro. CEO fundador de CONCEPTUAL Knowledge Logistic and Technologies S.L. y profesor asociado de la Universidad de Cantabria.

Blockchain en sistemas de certificación, proyecto ACCV (Autoridad de certificación de la Comunidad Valencia).

José Antonio Amador. Director del Departamento de Sistemas y Desarrollo de la ACCV.

EUIPO.

Modera: Rafael Navarro. Cofundador de INNSOMNIA.

14:25 Clausura institucional

15:00 Cóctel networking y exposición startups

Desde las 11:00h hasta las 17:00h existirá una zona habilitada donde emprendedores y startups relacionadas con la tecnología Blockchain expondrán sus proyectos.