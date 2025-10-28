Comparecencia de David Alandete, corresponsal de ABC en Washington, en directo hoy: declaraciones sobre las «injerencias» rusas en España y «su ayuda al independentismo catalán»

Sigue en directo la comparecencia de David Alandete, corresponsal de ABC en Washington, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional donde informará de sus investigaciones sobre las «injerencias» del Gobierno ruso en España y «su ayuda y soporte al independentismo catalán».

10:26 Los medios estatales rusos se emplearon a fondo para ahondar las divisiones ante el referéndum de independencia en Cataluña Desde 2016 la red global de desinformación del Kremlin fue penetrando en una crisis tras otra, interfiriendo en elecciones y referendos sucesivos. La primera noticia falsa sobre la crisis catalana llegó en septiembre del mismo cuando el portal estatal de Sputnik publicó la crónica 'Una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa'. Durante la investigación del juez Aguirre, un registro policial reveló pruebas de que un socio de Puigdemont, el empresario Víctor Terradellas, ofreció a un colaborador del Kremlin, Serguéi Markov, el reconocimiento de la anexión rusa de Crimea a cambio del apoyo del Kremlin a la declaración unilateral de independencia catalana.

10:07 El objeto de la trama rusa era la ruptura del sistema democrático En el año 2017 el interés de Putin por desestabilizar España y la UE era tal, que Barcelona se había convertido en un nido de espías y oligarcas rusos que llegaron a prometerle a Puigdemont finalizar las obras de la Sagrada Familia, una inyección económica de 500 millones de euros, un ejército y una república con una divisa propia, las criptomonedas. El Kremlin estaba tan empecinado en apuntalar el secesionismo catalán, que llegó a convocar una «cumbre» para la independencia de diversos territorios a la que asistieron representantes del independentismo catalán, en Rusia, un país donde el independentismo está penado por ley, tal y como cuenta Alandete en su libro. «Si caía España, después iría Escocia, después Italia...». El objetivo: «la ruptura del sistema democrático», aseguró el periodista de ABC durante la presentación de su libro 'La trama rusa', publicado en 2024.

09:59 Las restricciones del gobierno de Estados Unidos a Huawei, el segundo tema a tratar El periodista de ABC también hablará sobre otra cuestión: las restricciones del gobierno de Estados Unidos al uso de la tecnología de la empresa china Huawei.