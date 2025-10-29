Suscribete a
Encuentro con David Alandete, exclusivo para los suscriptores de ABC Premium

martes 4 de noviembre, 19.00 horas

Los asistentes tendrán la oportunidad de charlar con el periodista que cubre la actualidad en la Casa Blanca, apenas unos días después de su comparecencia en el Congreso en España

David Alandete, corresponsal de ABC en la Casa Blanca
Aprovechando la visita de David Alandete a España para comparecer en el Congreso y responder a preguntas sobre la injerencia rusa y los contratos del Gobierno con Huawei en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, los suscriptores de ABC tienen la oportunidad de tener ... un encuentro exclusivo con el corresponsal del diario en la Casa Blanca.

