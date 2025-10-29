Encuentro con David Alandete, exclusivo para los suscriptores de ABC Premium

El encuentro será el martes 4 de noviembre, a las 19.00 horas, presentado por Julián Quirós, director de ABC.
Esta cita se celebra, además, después de que el periodista de ABC haya recibido ataques por parte del Gobierno por preguntar en dos ocasiones a Donald Trump por el gasto de España en Defensa y los objetivos de la OTAN.
Los suscriptores de ABC podrán charlar con David Alandete, preguntarle por temas de actualidad o por su día a día en el Ala Oeste, donde siempre hay una noticia.
