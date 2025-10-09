Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

La Fiscalía 'cuela' en el juicio de García Ortiz a un fiscal que ya defendió su inocencia

La APIF denuncia irregularidades en la designación del fiscal superior extremeño para ir a la vista junto a la número dos

El fiscal general se sentará el 3 de noviembre en el banquillo del Supremo, por donde desfilarán 40 testigos

El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero
El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) presentó ayer un escrito ante la Inspección Fiscal en el que denuncia la presunta irregularidad en la que la Fiscalía General del Estado habría incurrido al designar a un representante del Ministerio Público para que acompañe a ... la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, número dos de Álvaro García Ortiz, al juicio contra su jefe por presunta revelación de secretos. Se trata del fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, con quien Sánchez Conde ya contó hace año y medio para sustituir a la fiscal del TSJ de Madrid María de la Ó Silva tras mostrarse esta partidaria, en contra del criterio de su jefa, de admitir la querella del novio de Ayuso e investigar la filtración de datos reservados que éste denunciaba.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app