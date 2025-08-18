«Comienza la reconquista»: Vox anuncia el próximo encuentro de Patriots en Madrid

Santiago Abascal y Javier Milei el año pasado en el Palacio de Vistalegre

Desde Vox han anunciado la celebración del próximo encuentro de Patriots.eu (Patriotas Europeos) en Madrid, que tendrá lugar los próximos 13 y 14 de septiembre, en el Palacio de Vistalegre bajo el lema «Comienza la reconquista».

La organización prevé la asistencia de numerosos líderes europeos, con el objetivo de convertir el encuentro en un espacio de reflexión y diálogo sobre el rumbo político del continente.

La programación contempla dos jornadas diferenciadas. El sábado 13 de septiembre se desarrollarán paneles de debate sobre el futuro de Europa y del mundo, con la participación de ponentes internacionales de primer nivel, además de actividades diseñadas para fomentar un ambiente participativo.

Por su parte, el domingo 14 de septiembre tendrá lugar una serie de ponencias individuales a cargo de líderes de Patriots y de invitados destacados, centradas en los principales desafíos políticos y sociales actuales.

El evento, abierto al público mediante registro previo y con acceso gratuito, reunirá a ciudadanos, simpatizantes y representantes políticos europeos en torno a las propuestas y la visión del movimiento para el futuro de Europa.