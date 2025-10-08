Suscribete a
Colau aprovecha el tirón de la flotilla para intentar dar el salto a la política nacional

Su entorno apunta a que la exalcaldesa de Barcelona ahora sí tendría interés en hacer política en Madrid

Colau aclamada a su llegada a Barcelona tras ser liberada por Israel
Joan Guirado

Madrid

Tras varios años negando su salto a la política nacional, priorizando la alcaldía de Barcelona de la que fue desalojada en mayo de 2023, y tras unos meses alejada del foco mediático –desde que renunció a su acta como concejal en la Ciudad Condal–, ... Ada Colau sí sopesa ahora hacer política en Madrid. La exedil, según fuentes de los Comuns, querría aprovechar el tirón mediático que ha tenido la flotilla a Gaza para relanzar su carrera política, en un momento complicado para los partidos a la izquierda del PSOE, huérfanos de liderazgos solventes.

