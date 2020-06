Torra recupera su propuesta de hacer un referéndum para «validar» el 1-O El presidente catalán sorprendió al independentismo el pasado mes de octubre al plantear una nueva consulta sin consultarlo con sus socios

Miquel Vera Barcelona Actualizado: 17/06/2020 12:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Torra anuncia otro referéndum esta legislatura y una Constitución «republicana» para 2020

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha sacado del cajón su vieja propuesta de «validar» el referéndum del 1-O celebrando una nueva consulta independentista. Así lo ha afirmado este miércoles al recordar que tras la sentencia del Supremo a los líderes del «procés» él mismo planteó repetir dicha votación en un discurso ante el Parlament. «Yo estoy allí», ha señalado hoy el presidente catalán en su respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por ERC.

«Hemos sido fuertes cuando hemos votado juntos en Madrid contra el estado de alarma o cuando en Cataluña dimos una respuesta a la sentencia del 1-O. Yo vine ese jueves después de la sentencia a esta cámara e hice una propuesta: que teníamos que volver a pasar por las urnas para hacer un referéndum de autodeterminación. Yo estoy allí. ¿Lo está toda la cámara? Hice una propuesta, la mantengo. Tenemos que seguir avanzando, el camino a la independencia es una línea recta», ha resaltado Torra ante la sorpresa de parte del independentismo, que daba por enterrada esa idea que el presidente expuso en octubre de 2019.

No en vano, el presidente catalán ya sorprendió a propios y extraños al anunciar el pasado 18 de octubre su intención de convocar un referéndum de autodeterminación (otro) en la presente legislatura, ahora al borde del colapso por los constantes enfrentamientos -públicos y privados- entre Junts y ERC. En aquel entonces, Torra compareció de 'motu proprio' en el Parlament mientras en las calles de Barcelona se sucedían las jornadas de disturbios para rechazar la sentencia del Supremo. «No podemos no estar a la altura de esta gente que se ha mojado por la libertad, la justicia y la democracia», resaltó al exponer su propuesta de hacer una consulta que no volvió a mencionar hasta hoy.

En octubre, ERC se desdeñó la propuesta del president y se dejó entrever que era una idea «unilateral» que Torra no había consultado con sus socios. El desmarque republicano quedó patente segundos después de que Torra expusiera su 'plan'. «No es el momento de poner fechas», señaló entonces el portavoz republicano Sergi Sabrià. El diputado también deslizó que Esquerra «valoraría» la propuesta del presidente, dejando en evidencia que Torra no la había consultado con los de Oriol Junqueras, como se confirmó luego. Por la cara que hacía el portavoz republicano Sergi Sabrià este miécoles en el Parlament, la historia se ha repetido hoy.

Sabrià: «Vienen días difíciles»

Segundos antes de que Torra verbalizara su idea para validar el 1-O desde ERC se le pedía al presidente catalán que facilitara una estrategia conjunta que uniera al independentismo. «Necesitamos dar pasos conjuntamente, vienen días difíciles y embates. Somos fuertes cuando priorizamos la respuesta unitaria», resaltó Sergi Sabrià en una interpelación parlamentaria al jefe del ejecutivo autonómico. «La unidad no se proclama, se ejerce. ¿Porqué cuesta tanto?», le reclamó el republicano.