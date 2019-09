Ponen una «diana» al activista que hizo sonar el Himno Nacional ante Quim Torra durante la Diada «Hace un tiempo encontré mis iniciales con la frase 'pim, pam, pum' escritas en un contenedor», relata a ABC

Juan R., uno de los activistas antindependentistas que el pasado 11-S (la Diada en Cataluña) hizo sonar el Himno Nacional en el momento en el que el presidente catalán, Quim Torra, realizaba la tradicional ofrenda floral en el monumento a Rafael Casanova de Barcelona, ha denunciado este lunes amenazas y señalamientos contra él y su familia.

«Esta mañana he ido a mi coche y me he encontrado con esto, mis iniciales dentro de una diana pintadas en mi coche», relata a ABC. Para Juan, esta acción cometida poco después de su sonada irrupción en la Diada está directamente con el himno que hizo sonar ante Torra y su ejecutivo. No obstante, reconoce que no es la primera vez que lo señalan en su pueblo (Sitges, Barcelona) por sus inclinaciones políticas.

«Por lo menos es la cuarta vez que lo hacen. Hace un tiempo encontré mis iniciales con la frase 'pim, pam, pum' escritas en un contenedor», lamenta. «Yo escribí debajo 'bocadillo de atún'», ironiza. Juan aparca su coche en una plaza al aire libre, así que tal y como reconoce, el autor de las amenazas puede haber sido cualquier vecino que difiera con él a nivel ideológico. «A la cara nunca me dicen nada», apunta.