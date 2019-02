Pimentel: «El independentismo tiene que darse ya por derrotado» El exministro de Trabajo llama a recuperar competencias para el Estado

J. C. Valero

El ex ministro de Trabajo con Aznar, mediador en conflictos laborales de calado y ahora dedicado a escribir y a impulsar la editorial Almuzara, considera natural que el independentismo haya creado en el resto de España una reacción recentralizadora

Para Manuel Pimentel, representante del ala más centrista del primer Gobierno de José María Aznar, “ha llegado el momento de negociar y que los españoles defiendan su propio discurso frente a los independentistas en igualdad de condiciones”. A juicio de Pimentel, el soberanismo históricamente ha reclamado el 150% de competencias y se les ha ido concediendo. Tras el desafío independentista, se ha generado una posición recentralizadora en el resto de España que cuestiona aspectos como la enseñanza y la sanidad igual para todo el Estado.

Tras afirmar que “no habrá ninguna independencia en Cataluña” y que, por lo tanto, “los independentistas deben darse ya por derrotados”, el ex ministro ha recordado este sábado en el programa “Converses” de COPE Cataluña y Andorra que desde la Transición, el independentismo sólo ha recibido y no ha dado: “Desde entonces, el independentismo siempre ha ganado por goleada contra el Gobierno español”. Por lo tanto, en su opinión, ha llegado el momento de que el Gobierno recupere algunas de las competencias que, hasta ahora, ha cedido a los independentistas. “Es igual de digno decir 'quiero más competencias' (independentismo catalán) que 'quiero recuperar estas competencias' (Gobierno español)”, ha declarado Pimentel, que ha añadido que estas son dos opciones políticas legítimas y que hay mucha más negociación cuando las dos partes piden tener más competencias: “Cuando en una negociación las dos partes implicadas se expresan, entonces creo que se entra en una etapa de política de verdad, no como hasta ahora”. El exministro ha asegurado que el independentismo se va a tener que “medir más”, pero también a “someterse en algunos aspectos”.

Pimentel opina que en comunicación “el mundo independentista” lleva mucho tiempo trabajando y tiene un proyecto que ha comunicado muy bien y muy claramente. En cambio, ha lamentado que “los que nos sentimos españoles y entendemos que es mejor estar todos juntos no hemos tenido el deseo de crear un discurso ni una relación ni anti-independentista ni de justificación”. Por lo tanto, el ahora escritor y editor considera que ha llegado el momento de que los que se sienten españoles creen su propio discurso, lo argumenten bien y lo hagan “tranquilamente, con firmeza, pero con educación y con respeto” frente a esas personas que piensan de manera distinta.

Sobre el juicio al “procés”, Pimentel ha reconocido que la opción independentista, “políticamente”, es legítima, pero que, “democráticamente”, hay que respetar las normas que “entre todos nos hemos ido dando”. Además, el exministro ha añadido que se redactó una Constitución y que si se quieren cambiar las reglas, “debemos votar todos y las cambiamos”. Pimentel también ha afirmado que en España hay un Estado de derecho en el que el poder judicial, “guste o no guste”, es independiente del político. “Los jueces van a juzgar en función de un código penal votado por esos mismos partidos que ahora lo cuestionan”, ha añadido, concluyendo que “cada uno de los implicados tendrá lo que se merece de acuerdo con este código penal”.

En el programa, Pimentel ha presentado su último libro, “Cómo hablar bien en público” (Ediciones Obelisco), un manual basado en la idea de que la oratoria no es un fin en sí misma, sino un medio para conseguir un objetivo.