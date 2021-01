Illa llama a cerrar la «crisis de convivencia» en Cataluña tras la «década perdida» del «procés» El candidato del PSC insta al diálogo sin exclusiones: «Quien tiene convicciones sólidas no tiene miedo a dialogar de nada»

El ministro de Sanidad y candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha participado hoy en su primer acto junto a militantes después de que el pasado día 30 de manera sorpresiva relevase a Miquel Iceta como candidato del partido, en un encuentro donde la formación ha certificado que aspira a ganar los comicios del 14-F.

En un disurso que ha alternado al 50% el catalán y el castellano, Illa ha reconocido que en los últimos años Cataluña "ha vivido una crisis de convivencia que hay que cerrar", entrando de lleno en uno de los tabús de la sociedad catalana en esta década de "procés", el de distancia social y familiar por motivos polítiucos y cuya existencia en Cataluña en los últimos años ha sido negada por el independentismo.

" Trabajaré por el reencuentro de los catalanes. Quiero recuperar la fuerza y la unidad de Cataluña", ha añadido el aún ministro, que ha lamentado que en los últimos años del "procés" cualquier propuesta encaminada a mejorar la vida de los ciudadanos "ha quedado eclipsada por el debate territorial".

No ha lanzado muchas pistas sobre el que va a ser el asunto nuclear en las próximas semanas y tras los comicios: qué política de pactos puede empreder el PSC si la aritmética parlamentaria lo permite. Pero sí ha insistido en el tono y en la apuesta "dialogante" que quiere llevar al Palau de la Generalitat y que marcará el eje argumental de su campaña. Una apuesta por recuperar la convivencia paralela a la que que asegura que impulsa Pedro Sánchez desde el Gobierno. "La apuesta y admiración por Cataluña de Sánchez son firmes. No lo podemos desaprovechar. Quien tiene convicciones sólidas no tiene miedo a dialogar de nada", ha proseguido Illa, tendiendo la mano al diálogo con todos los partidos pero desde el convencimiento de que el "respeto a la ley es la base de la democracia".

En lo que se prevé que sea el eje de su campaña, Illa ha abogado por que Cataluña vuelva a ser sinónimo de "tolerancia y apertura", animando a cerrar la brecha de convivencia. "No hay nada peor que sentirse exiliado en nuestro país. Empezaron por el reparto de etiquetas y hasta nos dijeron que no teníamos cabida", ha apuntado, dando a entender, eso sí, que "intransigencia" la ha habido en uno y otro lado. "Hay que acabar con la política de trincheras que ha quebrado la convivencia", ha añadido el ministro.

En la misma línea, ha lamentado que durante el "viaje a ninguna parte" del "procés" se haya "confundido la valentia con la radicalidad. "Se ha señalado de traidor a quienes dicen que es necesario que hay que hablar. La valentia es sentarse a negociar para quien piensa diferente. La unilateralidad nos ha llevado a la parálisis".

Illa ha sido presentado por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, para quien es momento de "altura de miras", un brindis a una nueva etapa de cooperación entre todas las fuerzas políticas y de "diálogo entre todas las administraciones" después de años de "debates identitarios absurdos". "No solo no han conseguido la indepencencia sino que han dejado un legado de mediocridad, incompetencia y decadencia", ha zanjado Iceta respecto a los últimos diez años de gobierno independentista.