EP / Video: Alcaldes de Cataluña piden ayuda a la UME para afrontar la crisis del COVID-19 - AT

Goteo de peticiones para que el Ejército actúe en Cataluña, ante la pasividad de la Generalitat Buch no descarta ahora pedir ayuda a Defensa, pero descarga la competencia en Vergés

Daniel Tercero Barcelona Actualizado: 25/03/2020 12:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cinco municipios más de Cataluña se sumaron ayer a la petición de ayuda al Ejército planteada días atrás por los alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (comunes), y Badalona, Álex Pastor (PSC). Además, el síndico de Arán también solicitó que los militares actúen en la comarca para luchar contra el coronavirus. Hoy se desplegará la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Badalona y próximamente se extenderá la intervención a otros puntos estratégicos para el Estado en Cataluña.

Pese a las reticencias de la Generalitat de Cataluña, el Ejército sigue operando en la región para realizar, principalmente, tareas de desinfección. Los militares actúan siempre a petición de los municipios y bajo la coordinación del Ministerio de Defensa. En breve, intervendrán en las poblaciones barcelonesas de Hospitalet, Sabadell, Barberá del Vallés y San Boi; y en Constantí (Tarragona).

El Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV) de la UME volvió ayer a Cataluña, dos días después de regresar a su base en Zaragoza, para estudiar y planificar la intervención que pondrá en marcha hoy mismo en Badalona, según pudo saber ABC. A falta de la confirmación de Defensa, esta unidad de la UME actuará en edificios públicos, hospitales, mercados, estaciones ferroviarias y otros espacios públicos de la cuarta ciudad más poblada de la comunidad.

En los próximos días, lo más probable es que tanto la UME como el Ejército de Tierra amplíen sus operaciones. En este sentido, en Defensa se está valorando la actuación en puntos estratégicos del Estado para desinfectarlos, como ya se hizo en el puerto y el aeropuerto barceloneses.

«Ayuda externa»

Mientras tanto, el gobierno catalán independentista sigue sin considerar oportuno pedir ayuda al Ejército, si bien, ayer, el consejero de Interior, Miquel Buch (JpC), no descartó que, finalmente, se tenga que dar el paso desde la Generalitat. Eso sí, Buch responsabilizó de ello a la consejera de Salud, Alba Vergés (ERC), encargada del plan de actuación autonómico, quitándose de encima un aparente problema político.

«En función de la adversidad y de los recursos que se tienen, siempre está previsto que se tenga que pedir ayuda externa -respondió Buch-. Pero es el departamento de Salud el que genera esta necesidad, o no, y no nos la han marcado en el plan de actuación actual. En caso de que fuera necesario, con todas las estrategias y planteamientos previos, valoraremos si es necesario o no (pedir ayuda al Ejército)», apuntó el consejero de Interior, durante una rueda de prensa.

Coincidiendo con la vuelta de la UME a Cataluña, hoy se pondrá en marcha el dispositivo de alojamiento para personas vulnerables en la Fira de Barcelona, un albergue a petición del Ayuntamiento e instalado por el Ejército de Tierra, en concreto por una unidad de Zaragoza que mantendrá un pequeño destacamento para su mantenimiento.

Según informó el Consistorio, las 225 plazas de la Fira se suman a otras 58 en Pere Calafell, 72 en el hospital Dos de Mayo (solo mujeres) y 30 en un dispositivo de San Juan de Dios. En total, desde hoy, Barcelona cuenta con 2.585 plazas para personas vulnerables para afrontar la crisis sanitaria. Una cifra que podría aumentar en los próximos días en caso de necesidad.