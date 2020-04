Coronavirus Cataluña Los familiares de los presos del 1-O retan a Torra y critican que no los libere: «El enemigo está en casa» La ANC se suma a la campaña y asegura que hay argumentos y mecanismos legales para permitir que pasen el confirnamiento fuera de prisión

El independentismo lleva días apretando al gobierno catalán para tratar de lograr que los dirigentes secesionistas condenados por el 1-O pasen el confinamiento por el coronavirus fuera de prisión. Después de varios días con los familiares y los propios encarcelados difundiendo mensajes dirigidos al Govern, algunos muy duros que hasta hablan del «enemigo» en casa, hoy la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha dado un paso más allá y directamente le ha recriminado a Torra que no suelte a los condenados por el referéndum ilegal de 2017.

«La Asamblea reclama que el gobierno catalán permita la liberación de los presos políticos durante la emergencia sanitaria». Así de rotunda se ha mostrado la organización que preside Elisenda Paluzie en un comunicado difundido esta tarde. Asimismo, la Assemblea carga contra la decisión que ha tomado la Generalitat de Cataluña de mantener los presos políticos en la cárcel y no dejarlos pasar el confinamiento en casa tal y como, afirman, «recomiendan las autoridades europeas e internacionales». «La entidad valora que la decisión ha sido tomada bajo la coacción y amenaza del Tribunal Supremo y considera que este hecho es intolerable y hay que denunciarlo», añade.

Según la ANC hay «muchas opciones» dentro de la «legalidad española» que permiten seguir las indicaciones de Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Entre estas recomiendan, por ejemplo, pasar a los presos de 2º a 3º grado, tal y como ha apuntado esta mañana, en un hilo de Twitter, el propio Jordi Sánchez, ex presidente de la entidad. «La Asamblea espera que estas opciones sean consideradas antes posible». Un mensaje directo al ejecutivo de Quim Torra.

La entidad independentista se ha sumado así a la campaña que protagonizan desde hace días los familiares de los condenados, muchos de ellos son ahora cargos electos de ERC o Junts per Catalunya. La esposa del exconsejero Jordi Turull, Blanca Bragulat, criticó que el Departamento de Justicia no pusiera en libertad a los «presos políticos». «A partir de ahora puede que cuando los llamen hablen de políticos presos», afirmó en su cuenta de Twitter. A su vez, Montse Bassa, diputada de ERC en el Congreso y hermana de la exconsejera presa Dolors Bassa, fue un pasó más allá: «Que tenemos el enemigo en Madrid ya lo sabía. Lo que no sabía es que también lo tenemos en casa...».