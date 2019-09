La consellera catalana de Empresa: «No es positivo un paro permanente de país» Àngels Chacón rechaza la idea de una huelga general de país convocada por la ANC y el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona

J. C. Valero Barcelona Actualizado: 05/09/2019 19:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, de PDECat, lo podía decir más alto pero no más claro: está en contra de la confrontación económica que supone el “paro de país” que propone el president Quim Torra, la ANC y el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell. Además, Chacón se ha preguntado este jueves “¿de qué viven?” quienes proponen “un paro indefinido de país”, porque una pyme "no se puede permitir" bajar la persiana.

La consellera, que ha participado este jueves en el Foro El Llobregat de la patronal AEBALL del Baix Llobregat i L’Hospitalet, tiene claro que trabajar en favor de la economía “también es hacer país” y rechaza los “discursos simplistas”. “Ir convocando paros indefinidos sin una hoja de ruta ni saber para qué, no nos ayuda como economía productiva”, ha sentenciado después de puntualizar que lo dice siendo reafirmando su postura independentista y "sin tener que renunciar a nada".

También ha aclarado que con esta posición no defiende que los intereses económicos vayan "por delante de los sociales" pero sí ha sido tajante al reclamar: "basta de discursos simplistas" y que se sea serio. "Hacer empresa es hacer país", ha concluido.

Enfrentamiento también con Bargalló

Otro de los puntos en los que la consellera ha hecho especial énfasis ha sido la formación. Para Chacón, actualmente la oferta de formación no casa con las demandas y necesidades del mundo industrial. “Hemos de reorientarla”, ha afirmado, apostillando: “No puede ser que los estudiantes reciban formación de personas que no han estado nunca en una empresa”. La consellera ha remarcado, además, la necesidad de incorporar la Formación Profesional en su departamento de Empresa y Conocimiento “y que no se lo tome a mal Bargalló”, el conseller de Enseñanza de ERC.

En clave comarcal, la representante del Govern destacó la necesidad de que se consolide la base industrial para hacer frente a la revolución de la industria 4.0, sobre todo en el territorio “del Baix Llobregat y L’Hospitalet, donde juega un papel fundamental debido al peso que tiene en la economía catalana -más del 13% del PIB – y por su carácter fuertemente industrial.