¿Hay alternativa a una Barcelona con alcalde independentista? La ajustada victoria de Maragall (ERC) daría margen a un gobierno del PSC y comunes con el apoyo de Valls en la investidura Fuentes políticas aseguran a ABC que está «abierto» un escenario con una fórmula que dejara a ERC fuera del gobierno municipal

Àlex Gubern / Miquel Vera Barcelona Actualizado: 27/05/2019 12:48h

Solo los complejos de los comunes podrían frustrar la posibilidad de que en Barcelona no gobernase un alcalde independentista. La ajustadísima victoria de Ernest Maragall en Barcelona -donde obtuvo diez concejales de un 41 y apenas 5.000 votos de diferencia con la segunda opción- alimenta las especulaciones sobre posibles mayoría alternativas que incorporen a socialistas, comunes y con imprescindible apoyo de Manuel Valls en la investidura.

Los números constatan que en Barcelona el independentismo ha retrocedido, a pesar de ello, se da la paradoja de que ERC podría gobernar si no se construye una mayoría alternativa en el pleno de constitución, previsto para el sábado 15 de junio. La opción más «factible» en estos momentos sería una alianza entre Barcelona en Comú (la lista de Colau) y el PSC, liderado por Jaume Collboni. Por parte de este último, la disposición es absoluta.

Un escenario «abierto»

«No me descarto como nada, es evidente que en Barcelona no hay mayoría independentista y por tanto no debemos tener un alcalde independentista», ha asegurado el dirigente socialista esta mañana en la emisora Rac-1. Mucho más complicado es lograr que los demás partidos implicados se presten a la operación. Fuentes de la candidatura de Valls -auspiciada por Ciudadanos- mantienen silencio aunque aseguran a ABC que el escenario está «abierto».

Si bien el exprimer ministro galo aseguró en campaña que había que «aislar» a independentistas y populistas, podría justificar un apoyo puntual a una investidura alternativa para evitar que Barcelona caiga en manos del independentismo. Otra dificultad, probablemente la mayor, a esta fórmula vendría por parte de los comunes, que se verían obligados a abandonar su tradicional equidistancia con respecto al «procés» para avalar un gobierno con el PSC. No en vano, tras una consulta interna, Colau echó a Collboni de su gabinete tras el 1-O por el apoyo del PSOE a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Ruptura con Ciudadanos

Fuentes políticas señalan varios nombres como posibles catalizadores de esta fórmula. En la lista de Jaume Collboni hay nombres como el de Laia Bonet (del sector catalanista del PSC) o Albert Batlle (antiguo jefe de los Mossos y de perfil democristiano) que podrían sumar complicidades, respectivamente, tanto en el campo de los comunes como en el entorno de Valls. En las últimas horas, Valls ha marcado distancia con la dirección de Ciudadanos ante los posibles acuerdos con Vox para gobernar en plazas como Madrid, anticipando una «ruptura total» si dichas alianzas se consuman. Este escenario ayudaría a vencer las eventuales reticencias que la operación anti-Maragall podría entre los comunes.

Las especulaciones se suceden para tratar de trazar una alternativa a un Ayuntamiento independentista que desde ERC dan por hecho. No en vano, la propia alcaldesa Ada Colau ya evidenció en la noche electoral su predisposición y desdeo de armar un «acuerdo» de izquierdas, que entre otras prioridades, trabaje para «acabar con la judicialización de la política» lo que sobre el papel descartaría un acuerdo del PSC y menos aún un apoyo a la investidura avalado por Valls. En el entorno de los comunes se asume que una decisión de este calado podría partir el partido en dos aunque el premio fuese conservar una alcaldía que en estos momentos dan por perdida.