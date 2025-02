Torra presume de plantar a un juez cuando no estaba obligado a comparecer

El expresidente de la Generalitat Quim Torra no ha asistido este jueves al segundo juicio al que se enfrenta por un presunto delito de desobediencia , al no haber retirado de la fachada del Palau de la Generalitat una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O en septiembre de 2019 a pesar de la orden de hacerlo que le dio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).  El juicio, con todo, se ha celebrado porque su presencia no era obligada y su defensa ha aprovechado la cita para atacar a la justicia española.

«No legitimaré una nueva farsa», ha asegurado el propio Torra a primera hora de la mañana desde su cuenta de Twitter, presumiendo de una desobediencia que en este caso ha sido del todo impostada. De hecho, el juicio se ha celebrado con normalidad sin su presencia. El pretendido plante de Torra se ha producido igualmente en una jornada en la que los actos del colectivo para acompañarlo , a diferencia de lo que sucede cuando políticos secesionistas tienen que rendir cuentas ante la Justicia, han tenido escasa afluencia. Junts y ERC, además, realizaron una convocatoria para arropar a Torra, una llamada que en el caso de los republicanos fue totalmente de segundo nivel ya que su cargo más relevante ha sido Carme Forcadell.

Poco antes de la cita en la Ciutat de la Justicia, el expresident ha anunciado su plante a través de un vídeo colgado en sus redes sociales y en el que ha pedido amparo a los tribunales internacionales : «No reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales», ha asegurado.

Torra ha reiterado que «desobedeció» a unas instrucciones que consideró «ilegales» , las de la Junta Electoral que le reclamó retirar la pancarta durante tras convocatoria de los comicios generales en 2019. «Los independentistas sabemos que no encontraremos justicia en los tribunales españoles», ha proseguido para justificar su plante al juez.

Avui em tornen a jutjar per desobediència. No legitimaré un nou judici polític amb la meva presència. Demano empara als tribunals internacionals. L’única solució, la independència. Ací teniu el meu comunicat (https://t.co/KGkuEJch2e) i el vídeo: pic.twitter.com/7IC1eftHow — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 17, 2022

El abogado del expresidente, Gonzalo Boye, ha asegurado a las puertas de la Ciutat de la Justicia antes de que el juicio se celebrara, y ha manifestado que «nosotros siempre ganamos en Europa». Boye ha argumentado la ausencia de Torra por «la forma en la que le ha tratado la justicia en el anterior procedimiento» pero ya ha vaticinado que el tipo de pena que le piden el expresident estaba en su derecho a no comparecer.

Fiscalía ve que Torra se instaló «en la insumisión institucional»

Durante el juicio, la Fiscalía ha defendido que el exjefe del Ejecutivo catalán se instaló en la «insumisión institucional» y vulneró la neutralidad de la Generalitat. «Tenía una voluntad explícita de no dar cumplimiento a nada que se le dijera», y lo reivindicó públicamente, ha recordado la fiscal, incidiendo en que Torra no pretendió en ningún momento respetar las decisiones judiciales, según explica Ep.

Según ella, Torra no está acusado por colgar una pancarta ni por el contenido de la pancarta, sino porque contenía unas consignas «de unos determinados partidos políticos» y porque con ello no mantuvo la neutralidad política del edificio de la Generalitat . La Fiscalía pide para Torra una inhabilitación especial de un año y ocho meses, y una multa de 30.000 euros.

Por su parte, el abogado de Impulso Ciudadano, que ejerce de acusación popular, ha sostenido que se ha acreditado «de forma palmaria y evidente» que Torra desobedeció, y cree que una nueva muestra es la ausencia del expresidente en el juicio. También ha criticado que la condena de Torra en el primer juicio de la pancarta no ha tenido un efectos sino que mantiene una «actitud desobediente», y ha pedido para el expresidente una inhabilitación especial de dos años y una multa de 108.000 euros.

El expresidente de la Generalitat ya fue condenado en 2020 por el mismo delito cuando se negó a retirar los lazos amarillos en las dependencias de la Generalitat durante la campaña electoral de 2019.