Puigdemont amenaza al PDECat con un «o Marta Pascal o yo» La líder del PDECat no se amilana y presentará candidatura para seguir al frente del partido conservador

DANIEL TERCERO

BARCELONA Actualizado: 20/07/2018 09:01h

Carles Puigdemont lo quiere todo en el ámbito independentista y para conseguir su objetivo es imprescindible que el PDECat esté a sus órdenes. Crida Nacional per la República no tiene razón de ser si no absorbe desde el minuto uno al partido que sucedió a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y que lidera Marta Pascal, tras la salida de Artur Mas –como consecuencia de la sentencia del caso Palau– y los nuevos menesteres de Neus Munté, exconsejera de la Generalitat centrada en las elecciones municipales del año próximo en Barcelona.

«Decidle a Marta Pascal que si persiste en ser la líder del partido, el lunes que viene me doy de baja del PDECat». Esta frase, en clave amenazante, la pronunció Puigdemont en una reunión, en Alemania este miércoles, con alcaldes de la Associació Catalana de Municipis (ACM). Tal y como avanzó ayer El Confidencial y fuentes oficiales del PDECat confirmaron a ABC, la advertencia se produjo en esos términos y así le llegó a Pascal.

Sin embargo, para rebajar la tensión, solo unas horas antes de la asamblea del PDECat, Pascal indicó, anoche en una entrevista en 8TV, que: «No me imagino a Puigdemont dejando el partido, ni ha pedido que yo no esté». Y añadió: «Con Puigdemont siempre he tenido una relación de lealtad y siempre le he dicho lo que pienso; y él ha tenido esta actitud conmigo».

Con este ambiente, a punto de explosionar una tensa relación, el PDECat celebra desde hoy y hasta el domingo su primera asamblea. Siete ponencias –entre ellas la titulada: «Política. Hacia el Estado catalán en forma de República»–, alrededor de 1.500 enmiendas, unas 300 incorporadas por la dirección y en juego una nueva dirección. De momento, Pascal lidera la única lista que se presenta; pero los críticos y cercanos a las posiciones de Puigdemont, con Joan Ramon Casals al frente, darán la batalla.

De aquí saldrá un partido controlado por Pascal con los contrapesos lógicos de una formación débil o una formación condenada a desaparecer para integrarse en Crida Nacional. «Pascal está con ganas y peleará todo en la asamblea. Si quieren echarla, que se remanguen, que den la cara y que se mojen», apuntaron ayer a este diario desde la dirección del PDECat. «No lo está pasando bien, porque el acoso contra ella es total, pero es más fuerte de lo que aparenta», añadieron las mismas fuentes.

A lo largo del sábado se llevarán a cabo, a puerta cerrada, los debates sobre los documentos marco de las ponencias. Será el día de reuniones y pasillos para preparar las votaciones del domingo. El domingo, al mediodía, a la hora del telenoticias de TV3, ya estará todo decidido.