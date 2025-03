Obligan al Gobierno a indemnizar a los mossos que abatieron al autor del atentado de las Ramblas

Han pasado más de cuatro años desde los atentados de Barcelona y Cambrils, y los dos agentes de los Mossos d'Esquadra que abatieron en un camino de Subirats (Barcelona) al autor del ataque en la Rambla, han tenido que ganar en la Audiencia Nacional la condición de víctimas del terrorismo que les denegó el Ministerio del Interior, según avanzó su letrado a ABC. Una condición indispensable para acceder a la indemnización por las secuelas derivadas de aquellos hechos.

Se trata de dos policías del área de Seguridad Ciudadana, de Vilafranca del Penedès, que localizaron al sospechoso a unos 50 kilómetros de Barcelona. Era el hombre más buscado desde el ataque: Younes Abouyaaqoub, de 22 años, que condujo la furgoneta blanca que arrolló a decenas de personas aquel 17 de agosto de 2017.

En su huida, el asesino mató a otro hombre para robarle el coche. Cuando los dos mossos lo localizaron, portaba encima lo que parecía un cinturón de explosivos, y pese a las advertencias de los policías, comenzó a correr hacia ellos tras gritar «Alá es grande». Ambos dispararon contra él. El cinturón resultó ser falso. «Se levantó la camisa y vino hacia nosotros. Tiré la emisora al suelo, saqué el arma reglamentaria y grité: '¡Alto, al suelo!'. Hizo caso omiso, corría con el brazo izquierdo protegiéndose como un escudo», relató uno de los agentes durante el juicio por el 17-A.

A consecuencia de esta actuación, ambos sufrieron estrés postraumático, lo que les apartó de sus funciones durante algún tiempo, como acreditaron los preceptivos informes forenses. Aún así, Interior no consideró las secuelas como derivadas del ataque terrorista. Por este motivo, los uniformados interpusieron un recurso contencioso después de que la Dirección General de Apoyo a las Víctimas les denegase dicha condición y la pertinente indemnización por las lesiones asociadas.

En uno de los casos, porque el ministerio argumentó que no era «posible establecer secuelas ni días de incapacidad derivadas» del ataque, así como que no había «una relación de causalidad exclusiva entre sus lesiones y días de incapacidad, con la actuación» el día que abatieron al terrorista. Respecto al otro agente, Interior adujo que este no tenía «lesiones permanentes derivadas únicamente» de aquella operación policial, y que el estrés postraumático apareció meses después. Lo que los especialistas denominan «expresión retardada», y para la que necesitó tratamiento psicológico.

Los plazos

Ahora la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso obliga a Interior a indemnizar a uno de los mossos con 1.358 euros. El tribunal considera que aunque la ley de reconocimiento a las víctimas del terrorismo fija que las solicitudes de los interesados deben cursarse en un plazo máximo de un año desde que se produjeron los daños, también indica que «en caso de daños psicológicos», dicho plazo «empezará a computar en el momento en que existe un diagnóstico acreditativo de la causalidad de la secuela».

Respecto al segundo agente, al que el ministerio tendrá que abonar otros 2.653 euros, la Audiencia Nacional sostiene en su fallo que sí «se ha acreditado la relación causal entre el trastorno diagnosticado –estrés postraumático– y el acto terrorista» del 21 de agosto del 2017, cuando los mossos abatieron al autor material del atentado de Barcelona en aquel camino de Subirats. En este caso, Interior también tendrá que abonar las costas del procedimiento.

De la defensa de ambos Mossos se hizo cargo el letrado del sindicato USPAC , tras la negativa de la Generalitat para asumir los gastos legales de los agentes.