Cuatro heridos, uno de ellos grave, en el accidente de un tranvía en Barcelona El convoy se estrelló con el final de la línea y la conductora quedó atrapada dentro de la cabina

Jesús Hierro

Barcelona Actualizado: 02/01/2019 20:23h

El accidente este miércoles de un tranvía en Barcelona que, por causas que todavía se desconocen, ha acabado impactando contra el tope del final de vía, ha dejado un balance de cuatro heridos, uno de ellos grave.

Ha sido la conductora del convoy quien ha sufrido las peores consecuencias tras quedar atrapada dentro de la cabina. Tuvieron que rescatarla los bomberos y ha sido traslada grave al Hospital Vall d’Hebron de la capital catalana. Su estado ha mejorado a lo largo del día después de haber sido atendida de los diversos politraumatismos, según han apuntado fuentes hospitalarias.

Los otros tres heridos, todos viajeros, ha sufrido heridas de carácter leve, aunque dos de ellos fueron derivados también a un centro sanitario por las contusiones así lo requerían.

Investigación abierta

Ha sucedido sobre las nueve menos cuarto de la mañana en la estación final de la línea T4 del Trambesós, en Sant Adrià (Barcelona). El convoy no ha frenado a tiempo y ha chocado contra un poste la catenaria. No se saben todavía los motivos por los que el convoy no pudo detener su marcha. La empresa Tram, por el momento, «no descarta errores mecánicos ni humanos». Es decir, si fueron los frenos del convoy los que no funcionaron correctamente o si un fallo de la conductora desencadenó el accidente.

Para averiguar las causas del siniestro serán claves tanto la información que aporte la caja negra del tranvía como el testimonio de la conductora, si bien este se demorará por su actual hospitalización. Paralelamente, los Mossos han abierto otra investigación de los hechos.

El funcionamiento de la línea entre las estaciones de Sant Adrià y Maresme quedó afectada hasta que a primera hora de la tarde fue restablecida. El siniestro también afectó, pero en menor medida, a la línea T6, que funciona entre Glòries y el Parc del Besós.