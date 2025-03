Junqueras señala que volvería a organizar el 1-O: «Lo repetiría, pero mejor»

El independentismo , al menos parte de él, sigue instalado en un doble discurso en el que por un lado dice renegar de la unilateralidad y, por otro, afirma que episodios como el del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 son repetibles. El máximo exponente de esta ambigüedad lo encarna el líder de ERC, Oriol Junqueras, que tras ser indultado junto a otros ocho dirigentes precisamente por lo ocurrido en 2017 insistía ayer en apostar por la vía del 1-O, aunque con modificaciones.

«Lo repetiría, pero mejor: siendo más y siendo más fuertes, tejiendo más complicidades, más alianzas y buscando ese reconocimiento, que es imprescindible para tener éxito », apuntó en una entrevista en TV3. En este sentido, el hacerlo mejor al que alude Junqueras consiste básicamente en apostar por lo que él define como la vía del diálogo, asumiendo que la vía unilateral imposibilita el imprescindible reconocimiento internacional.

La reflexión del líder de ERC es clara, y al igual que hizo en la carta hecha pública pocos días antes de que el Gobierno aprobase los indultos, la renuncia a la vía de los hechos consumados no se produce por haber asumido que quebrantar la ley no es un procedimiento aceptable, sino porque el mismo no es útil a la causa de la secesión . «No es que rechace la unilateralidad porque supone reventar las leyes y atropellar los derechos de los ciudadanos, es porque no es útil», le reprochó el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa.

Junqueras añadió. «Como más firmes seamos en la defensa del diálogo y la negociación, y como más convencidos estemos en la defensa de buscar un acuerdo y una solución democrática que permita que los ciudadanos decidan votando sobre su futuro, más fácil será que la comunidad internacional nos entienda», apuntó en la citada entrevista. La vía unilateral , zanjó Junqueras, «hasta ahora, se ha constatado que no abre las puertas del reconocimiento internacional». El pleno reconocimiento de una república catalana independiente en el marco de la comunidad internacional y de la Unión Europea es multilateral, insistió el líder de ERC: «La resolución del conflicto desde una perspectiva global siempre es multilateral».

Las reflexiones de Junqueras se producen precisamente a los pocos días de que vaya a reunirse con Carles Puigdemont en Waterloo , en lo que será el reencuentro, casi cuatro años después, de quien fuera presidente de la Generalitat y su segundo en los hechos decisivos del otoño negro catalán. Puigdemont, al frente de Junts, sigue levantando la antorcha del 1-O como un «mandato». Junqueras, con matices, dice que también, pero que hay que hacerlo «mejor».