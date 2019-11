ERC exige una «mesa de negociación política» para abstenerse en la investidura El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, reclama que sin diálogo «no se podrá facilitar ningún Gobierno español»

El vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha advertido hoy miércoles de que ERC está instalada por ahora en el 'no' a la investidura de Pedro Sánchez. «O hay una mesa de negociación política (sobre Cataluña), o nosotros no podemos abstenernos», ha añadido.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Aragonès se ha referido así al acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno y al escenario que se abre para la investidura. «Si quieren una facilitación de la investidura por parte de ERC, 'sit and talk' (sentarse y hablar) y creemos las condiciones para el diálogo», ha dicho Aragonès, «nadie se ha puesto en contacto conmigo para hablar sobre la investidura y sobre el papel de los 13 diputados de ERC en el Congreso».

Ha reprochado al PSOE que haya «abrazado el relato de Ciudadanos sobre lo que está pasando en Cataluña», advirtiendo de que «la posición de ERC no será la misma que en julio», dado que ya no existe «margen para la confianza».

Además, el dirigente republicano ha reclamado una mesa de negociación con el Estado, y no en el seno de Cataluña, porque existe un «conflicto político» entre Cataluña y el Estado.«Debe haber un compromiso de crear una mesa de negociación política entre iguales, instituciones catalanas y del Estado». «Si no hay una mesa de diálogo y de negociación no podremos facilitar ningún Gobierno español», ha insistido. También ha apostillado que «viendo los antecedentes, que han reducido la confianza a cero, y la frivolidad con la que han actuado, debe haber una concreción clara sobre si quieren que ERC facilite alguna cosa».

El vicepresidente del Govern ha mostrado su apoyo a los miembros de la Mesa del Parlament a quienes la fiscalía pide investigar; ha deplorado que el Estado insista en «la vía penal para abordar el conflicto político» en Cataluña, y ha reclamado a Sánchez que mantenga «una vía de comunicación abierta» con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, informa Efe.