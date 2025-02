Amazon replica a Colau por su petición de boicot contra la compañía

La multinacional Amazon ha entrado hoy al trapo contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien hoy ha pedido a los barceloneses que boicoteen esta y las demás webs de compra «online» durante las Navidades. « Nada de comprar en Amazon ni en grandes plataformas que no solo no tributan, sino que no tienen ningún valor añadido en nuestra ciudad », ha aseverado la primera edil.

Colau seguía en este sentido los pasos de la alcaldesa de Paris, Anne Hidalgo, quien también pidió no comrar en la plataforma como una forma de favorecer al comercio de proximidad. Ante las manifestaciones de la líder de los comunes en Barcelona, Amazon ha lanzado un comunicado en el que le recuerda los más de 2. 900 millones de euros invertidos en España desde 2011 , así como su pretensión de crear 2.000 empleos en España durante 2020, hasta alcanzar los 9.000 empleados".

"En estos tiempos sin precedentes , empresas como Amazon juegan un papel fundamental a la hora de facilitar a nuestros clientes obtener los productos necesarios para ellos y sus familias", ha señalado la firma.

Según ha expuesto hoy Colau durante la entrega de un premio a los comerciantes de la ciudad, no comprar en Amazon es la mejor forma de respaldar un sector gravemente afectado por la crisis económica, las limitaciones de movilidad y la caída del turismo extranjero por la pandemia de coronavirus. « Vayamos a las tiendas, bares y restaurantes que tanto nos han dado », ha clamado la alcaldesa en un acto al que también ha asistido el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, socialista y puente «moderado» entre el gobierno de la ciudad -que comparten socialistas y la marca local de Podemos- con los sectores empresariales y económic

Amazon recuerda que "de las 9.000 pymes españolas que venden sus productos en Amazon, más de 2.000 son pequeñas y medianas empresas basadas en Cataluña, que lidera el ranking de comunidades con más pymes que venden en las tiendas de Amazon". "Las pymes catalanas que venden en Amazon, son las segundas que más exportan de España y registraron en las tiendas de Amazon ventas internacionales superiores a los 100 millones de euros en 2019", añade la compañía.

Tras la réplica de Amazon, Colau ha hecho pública una carta que le remitió Alejandro Goñi, presidente de la sectorial de comercios de la patronal Pimec , en la que le pedía un posicionamiento contra Amazon como el de la alcaldesa de París.