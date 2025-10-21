Suscribete a
ABC Premium

Tejer la memoria: mujer, arte y comunidad en Beyond Art

La segunda edición del ciclo impulsado por Juno House muestra obras de Blanca Nieto y reivindica el espacio como ágora donde cada creación dialoga, recuerda y transforma

«Arrels i fang» de Joana Santamans en Juno House, una apuesta «más allá del arte»

La artista salmantina Blanca Nieto usa telas traslúcidas superpuestas para expresar la memoria
La artista salmantina Blanca Nieto usa telas traslúcidas superpuestas para expresar la memoria ABC

Clara Llano Gómez

Barcelona

En pleno marco de la Barcelona Design Week, Juno House inaugura este martes en Rambla Cataluña su segunda edición del ciclo cultural Beyond Art, compartiendo la obra de Blanca Nieto y conversar con ABC acerca del arte como tejido colectivo. La exposición estará abierta al ... público hasta el 31 de diciembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app