Los judíos que quedan

Si habláramos sólo de una guerra o de una franja, no llevaríamos más de dos mil años hablando

Mientras te estrangulan

Salvador Sostres

La debilidad es el corazón del odio a los judíos. Las tiranías son formas de complejo e inseguridad y todas fueron antijudías. Lo que odias de un judío no es su nariz sino tu despreciable reflejo en su superioridad. Tu humanidad temblorosa, resentida. Te odias ... a ti y es una rabia violenta, asesina. Cualquier terrorismo te parece aceptable por no tener que enfrentarte a lo que Israel te recuerda que nunca llegaste a ser.

