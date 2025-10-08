El PP de Barcelona pide explicaciones por la ausencia un mes y percepción del salario del concejal de ERC embarcado en la flotilla a Gaza

Dani Sirera, presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, ha pedido explicaciones al consistorio para conocer qué trámites ha realizado el concejal de ERC, Jordi Coronas, con el fin de poder ausentarse durante 35 días para participar en la ... denominada 'Flotilla' a Gaza.

«Queremos saber qué informes técnicos, jurídicos o de intervención se han emitido que justifiquen la compatibilidad entre la ausencia del concejal en el Ayuntamiento y la percepción de su sueldo municipal durante el período de participación en dicha iniciativa», ha señalado Sirera.

El líder popular ha recordado que Coronas «ha abandonado sus obligaciones como concejal, faltando al pleno, a las comisiones y llegando incluso a dejar sin oficiar las bodas de dos parejas a las que ya tenía asignadas». «Mientras muchos barceloneses hacen esfuerzos para pagar el IRPF o la cuota de autónomos, algunos se permiten el lujo de cobrar sin ir a trabajar», ha concluido Sirera.

Noticia Relacionada Uno de los barcos Bribón, en la flotilla hacia Gaza capitaneado por un concejal republicano ABC El edil de ERC Jordi Coronas, al frente de la embarcación, que se alquiló a una empresa 'charter'

Coronas, que durante la travesía de la flotilla hacia Gaza capitaneó el buque Adara, regresó a Barcelona el pasado domingo junto con otros integrantes de la iniciativa, entre otros la exalcaldesa de la ciudad Ada Colau, tras ser interceptados por el Ejército de Israel.