El PP de Barcelona pide explicaciones por la ausencia un mes y percepción del salario del concejal de ERC embarcado en la flotilla a Gaza

Sirera recuerda que Coronas «ha abandonado sus obligaciones como concejal, faltando al pleno, a las comisiones y llegando incluso a dejar sin oficiar las bodas de dos parejas a las que ya tenía asignadas»

Colau denuncia malos tratos de Israel tras la interceptación de la Flotilla

Coronas y Colau, a su llegada a Barcelona
Coronas y Colau, a su llegada a Barcelona adrián quiroga

Barcelona

Dani Sirera, presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, ha pedido explicaciones al consistorio para conocer qué trámites ha realizado el concejal de ERC, Jordi Coronas, con el fin de poder ausentarse durante 35 días para participar en la ... denominada 'Flotilla' a Gaza.

