Orriols descarta que Aliança salte a la política nacional: «Si mi partido lo decidiera, yo lo dejaría»

Aliança Catalana no presentará candidatura en las próximas elecciones generales. No, al menos, con Sílvia Orriols como líder de la formación. Así, lo ha reiterado la presidenta del partido y diputada autonómica, en una entrevista para una televisión local de Tarragona: «Madrid ... no será nunca el objetivo, más allá de distanciarnos de Madrid y de separarnos de la metrópoli, no es nuestro objetivo y, de hecho, lo he manifestado en diversas ocasiones, si mi partido decidiera concurrir a estas elecciones, yo lo dejaría».

En plena expansión del partido y con las encuestas dando a Aliança cifras que podrían situarla como el tercero más votado de Cataluña (actualmente tiene dos diputados en el Parlament), Orriols ha dejado claro que el proyecto de Aliança se circunscribe a la comunidad, porque, entre otros motivos, considera que España está «colonizando» Cataluña y, por lo tanto, presentarse a la cita con las urnas en unas generales, como Junts y ERC, solo hace que «blanquear este sistema colonial».

Preguntada en concreto por esto, la también alcaldesa de Ripoll (Gerona) ha descartado cualquier salto a la política nacional: «En absoluto, nosotros no hemos venido aquí a incidir en los gobiernos de terceros países ni forasteros, sino que hemos venido a restituir nuestro propio Estado y a evidenciar el proceso de colonización que estamos sufriendo y no sirve para nada ir a Madrid, más allá de lo que están haciendo Junts, ERC y otros partidos, que lo que hacen es blanquear este sistema colonial de cara a que terceros países o internacionalmente no se pueda percibir de que, realmente, somos víctimas de esta colonización».

En una entrevista para la televisión TAC12, Orriols, que se ha definido como «nacionalista catalana» y no rechaza ser calificada como islamófoba, pero no acepta ser racista o de extrema derecha, también ha marcado distancias con Junts y Vox, partidos con los que, por un motivo u otro, tiene algunas afinidades ideológicas. «No hay ninguna formación [en el Parlament] que defienda nuestros postulados», ha dicho, descartando posibles pactos. Y ha indicado que, sin citar sus nombres, sus referentes políticos «son lideres catalanistas de principio del siglo pasado».

Igualmente, ha respondido a Oriol Junqueras, presidente de ERC, quien hace unos días sugirió que el nacimiento y el crecimiento de Aliança podría estar vinculado a intereses de los servicios de inteligencia de España. «Es surrealista, ya que formé parte de las juventudes de ERC con 14 y 15 años. Si [Junqueras] considera que su partido es del CNI es discutible», ha dicho Orriols, que ha recordado que fue militante de las juventudes de ERC.