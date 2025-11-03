Suscribete a
ABC Premium

Orriols aspira a 'gobernar' desde la oposición con pactos a la derecha

Asume que no será presidenta en 2027 pero espera influir en PP, Vox y Junts

Aliança Catalana también roba a ERC: alcaldes y candidatos de Junqueras se van con Orriols

La líder de Alianza Catalana, Silvia Orriols
La líder de Alianza Catalana, Silvia Orriols ep
Salvador Sostres

Salvador Sostres

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aliança Catalana quiere reconstruir Cataluña desde la derecha y romper los bloques identitarios que han marcado la política catalana desde 2012. Aliança declara en su ideario que quiere «reconstruir el Estado catalán», pero entiende que el próximo ciclo electoral no tendrá que ver con ... la pugna entre Cataluña y el Estado, y que los temas serán el acceso a la vivienda, el control de inmigración ilegal y la recuperación económica a través de la bajada de impuestos, la recuperación industrial y las facilidades a autónomos y empresarios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app