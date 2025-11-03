Orriols aspira a 'gobernar' desde la oposición con pactos a la derecha

Aliança Catalana quiere reconstruir Cataluña desde la derecha y romper los bloques identitarios que han marcado la política catalana desde 2012. Aliança declara en su ideario que quiere «reconstruir el Estado catalán», pero entiende que el próximo ciclo electoral no tendrá que ver con ... la pugna entre Cataluña y el Estado, y que los temas serán el acceso a la vivienda, el control de inmigración ilegal y la recuperación económica a través de la bajada de impuestos, la recuperación industrial y las facilidades a autónomos y empresarios.

Su presidenta, Sílvia Orriols, sabe que lo que hoy proyectan las encuestas es que su partido podría ser dentro de dos años la segunda o la primera fuerza del Parlament, pero asume que no tendrá una mayoría políticamente articulable para ser la primera mujer que presida la Generalitat.

Aliança entiende también que Junts, que decae en las encuestas y podría perder hasta 15 de los 35 diputados que tiene, tendrá que decidir entre su «alma convergente», más o menos alineada con los preceptos capitalistas que Aliança, Vox y Partido Popular defienden; o si se mantiene en su posición actual de «cordón sanitario» a Orriols, mientras sus votantes abandonan el partido.

Lo relevante de esta nueva etapa de la política catalana es que, tanto si Puigdemont se suma al bloque de izquierdas (PSC, ERC, Comunes y CUP) como si se decanta por el de la derecha, el debate no se producirá en términos identitarios sino económicos y sociales, y además tendrá que hacerlo sin poder liderar la iniciativa, porque no es probable que sea el partido más votado ni con más escaños de ninguno de los dos bloques. En este contexto de fuga de votos y de indecisión estratégica hay que entender la decisión de Junts de «romper» con el PSOE, y que a la vez el partido mantenga los cargos públicos que obtuvo gracias al pacto de investidura.

Orriols quiere concentrar la actividad política de Aliança en anular los impuestos de sucesión y patrimonio, y bajar otros tributos que permitan al ciudadano ser más creativo en el aprovechamiento de su dinero. Del mismo modo, la lucha contra las bajas laborales fraudulentas y contra la ocupación serán sus prioridades. También es su objetivo aprovechar al máximo las competencias autonómicas en inmigración para detectar y expulsar a los que accedieron ilegalmente.

Cuatro años de oposición

Con estas medidas, que Aliança espera poder aprobar en el Parlament aunque el presidente continúe siendo Salvador Illa, podría ser que un Gobierno de izquierdas no tuviera más remedio que gobernar y aplicar medidas de derechas, o de libre mercado.

Orriols es consciente de que su discurso sobre inmigración da al partido un gran número de votos, y a la vez, que le causa el desprestigio de que lo acusen de racista y de fascista, pero espera que, si finalmente se confirman los buenos resultados que le auguran las encuestas, cuatro años de oposición constructiva le sirvan para diluir, o por lo menos rebajar, los prejuicios que existen alrededor de la formación. Sobre la independencia de Cataluña, Aliança se siente cómoda en la respuesta de que su independentismo «es tan sincero» como sinceras son sus «ganas de no empezar guerras» que no puedan ganar.