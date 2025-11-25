Suscribete a
Quién es Sílvia Orriols y por qué Aliança Catalana no para de subir en intención de voto según las últimas encuestas en Cataluña

El partido presidido por la alcaldesa de Ripoll sigue cogiendo fuerza en el panorama político autonómico

Illa desvelará el origen de los detenidos en pleno auge de Aliança

Protección Civil de la Generalitat activa el plan especial de emergencias en Cataluña por fuertes vientos: zonas donde se superarán los 90 km/h

Orriols, durante un acto institucional con motivo de la Diada celebrado este septiembre en Ripoll
A. Cabeza

Barcelona

La actualidad política de Cataluña tiene desde hace meses un nuevo actor sobre el escenario, Aliança Catalana (AC), que, a la vista de las últimas encuestas, ha venido para jugar un papel protagonista. Si hasta hace unos años, el 'procés independentista' capitalizaba ... prácticamente toda la actualidad, el desgasto de los soberanistas, la llegada del PSC de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat y también las prioridades sociales que tienen los catalanes ante el imparable aumento de precios han trastocado, y mucho, el panorama político catalán.

