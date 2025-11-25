Quién es Sílvia Orriols y por qué Aliança Catalana no para de subir en intención de voto según las últimas encuestas en Cataluña

La actualidad política de Cataluña tiene desde hace meses un nuevo actor sobre el escenario, Aliança Catalana (AC), que, a la vista de las últimas encuestas, ha venido para jugar un papel protagonista. Si hasta hace unos años, el 'procés independentista' capitalizaba ... prácticamente toda la actualidad, el desgasto de los soberanistas, la llegada del PSC de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat y también las prioridades sociales que tienen los catalanes ante el imparable aumento de precios han trastocado, y mucho, el panorama político catalán.

Uno de los perfectos ejemplos de este cambio es la irrupción de Aliança Catalana, un partido que en un primer momento solo pretendía gobernar a nivel local en Ripoll, de donde eran sus fundadores. Ubicado en una zona rural próxima al Pirineo, y con el título, no oficial, de ser la 'cuna' de Cataluña, el municipio ha visto cómo el partido se ha hecho grande y ya se disputa el peso del voto independentista.

Tal es así que, en la línea de las últimas encuestas, la actualización del Barómetro de Opinión Política de Cataluña elaborado por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, conocida esta misma semana, ha situado a Aliança (actualmente octava fuerza en el Parlament) como cuarta formación más votada en unas hipotéticas elecciones. De hecho, seguiría ganando el PSC y seguiría, en número de votos, ERC y Aliança se disputaría el tercer lugar con Junts, que llegó a encabezar el 1-O.

Así, muchos la ven como la próxima segunda fuerza independentista del país. Buena parte de su éxito dicen que es de Sílvia Orriols, su principal cara visible hasta ahora y voz de su contundente discurso en favor de la independencia y contra la inmigración. En la actualidad, a sus 41 años, es alcaldesa de Ripoll, presidenta del partido y diputada en el Parlament.

«Antiislamista y contraria a la ocupación española»

Sílvia Orriols Serra (Vic, 1984) es una diplomada en Biblioteconomía y documentación que siempre ha estado muy vinculado al mundo político. Sus inicios fueron con Estat Català, formación para la cual llegó a concurrir en las elecciones europeas en 2004. A raíz del 1-0 empezó a reactivarse a nivel político y acabó entrando en el Consistorio de Ripoll como concejal del Front Nacional de Catalunya durante casi un año, hasta marzo de 2020.

Entonces siguió como concejal no adscrita y acabó fundando Aliança, partido con el que se presentó a las municipales de 2023, en las que fue la primera fuerza votada en Ripoll. El resto de partidos intentaron hacer un cordón sanitario pero fracasó por la decisión final de Junts y fue proclamada alcaldesa. Con la vara, ha tenido muchos más focos encima y de aquí a su imparable ascenso, con la llegada al Parlament en junio de 2024 y sus actuales planes por entrar en todos los consistorios, sobre todo para combatir la inmigración.

Muchos de hecho consideran el partido de extrema derecha y polémicos han sido muchos de sus comentarios y acciones, como la prohibición el pasado verano del uso del 'burkini'. Ella se define abiertamente como «antiislamista» además de contraria a la ocupación española. A nadie se le escapa, además, que Ripoll tuvo entre sus ciudadanos a la célula terrorista que ideó los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, un cartel que costó de superar entre los vecinos del municipio.

Más allá de su carrera política, Orriols defiende, en su currículum público, haberse arremangado en varios sectores. Trabajó como camarera, dependiente y peón en líneas de producción de varias empresas hasta pasar a ser administrativa en un grupo privado durante unos quince años.

A nivel personal, se sabe que Orriols se separó el año pasado de su pareja de toda al vida, con el que tuvo cinco hijos, que por cierto llevan nombres medievales catalanes (Guinedell, Queralt, Violant, Peronella y Fortià), la mayoría de los cuales son totalmente desconocidos. Está claro que es una enamorada de las tradiciones catalanas y de hecho siempre que puede se muestra orgullosa de ser de la colla gegantera de Ripoll.