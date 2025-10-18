Suscribete a
ABC Premium

Nuevo golpe contra la multirreincidencia: 20 detenidos en una macrooperación del Plan Kanpai en Cataluña

Los agentes realizaron 63 denuncias administrativas, 74 por tenencia de sustancias estupefacientes y 21 por posesión de armas prohibidas

Plan Kanpai: la nueva estrategia de los Mossos para frenar la multirreincidencia en Barcelona

Arma requisada en una operación del Plan Kanpai en abril de este año
Arma requisada en una operación del Plan Kanpai en abril de este año EP

ABC

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un nuevo operativo del Plan Kanpai contra la multirreincidencia se saldó con 20 detenidos la pasada noche en varias localidades de Cataluña. La actuación, que se extendió desde la tarde del viernes hasta las tres de la madrugada de este sábado, tuvo lugar ... en Tarrassa, Sabadell, Manresa, Gerona, Salt y en el aeropuerto de la capital gerundense.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app