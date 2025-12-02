Josep Escandell, presidente de los cazadores: «Era cuestión de tiempo que hubiera un brote con esta alta densidad de jabalíes»

Josep Escandell (Gavarda, Valencia, 1984) suma a su pasión por la caza y el monte su cualificación profesional, pues es ingeniero de montes con un máster en gestión cinegética, que también es su profesión. Preside desde hace un año la Real Federación Española de ... Caza, que con 330.000 federados, es la tercera actividad deportiva con más afiliados, detrás del fútbol y el baloncesto. Aunque sostiene que durante años algunos cazadores «han estado en el armario» para evitar dar explicaciones ante la presión social hacia la caza, su labor cobra más sentido en estos momentos de crisis por el contagio de peste porcina en los jabalíes, un riesgo del que llevan avisando desde hace años.

—¿Desde cuándo se tiene constancia del crecimiento de la población de jabalíes?

—Todos los expertos, los que monitorizan las poblaciones silvestres, ya venían alertando de una elevada densidad de estos animales desde hace años. Nosotros, como cazadores, la teníamos reflejada más en las evidencias, porque en el momento en que se supera el punto de equilibrio, la sobrepoblación entra en conflicto con los usos humanos. Llevamos una serie de años detectando un incremento muy notable de los daños en agricultura, en los accidentes de tráfico y un aumento muy importante de los riesgos asociados a epidemias como, desgraciadamente, ha sucedido.

—¿En cuánto se puede cifrar este aumento?

—Aunque no hay una cifra poblacional, el aumento lo hemos registrado desde las capturas cinegéticas, que al final es la mejor referencia de la abundancia de una población. En los últimos 10 años casi se han duplicado. En 2014 eran unas 275.000 anuales y el año pasado llegamos al medio millón de capturas.

—Un aumento que incrementa la peligrosidad, como ahora con la peste porcina...

—Los expertos apuntaban a que era cuestión de tiempo que hubiera un brote y por eso nosotros desde el sector de la caza ya venimos desde hace mucho tiempo insistiendo en la necesidad de reducir las densidades. Se trata de enfermedades que son densodependientes, la probabilidad de que existan y se extiendan crece al aumentar la densidad. Los estudios plantean que para mantener la población en los niveles actuales y evitar la transmisión de estas enfermedades exige cazar al menos dos tercios anuales de la población de jabalíes. Pero hay una evidencia, no podemos cazar dos tercios de la población porque no hay que hacer con esos animales, ni los podemos incorporar al mercado, ni podemos deshacernos de ellos en condiciones de bioseguridad. Estimamos que en la actualidad, ese medio millón de capturas está entre el 20 y el 30% de la población.

—¿Cómo se ha llegado a ese exceso?

—En un sistema complejo como es el Mediterráneo debemos considerar múltiples factores. Uno en el que todos coincidimos es en el cambio del mosaico agroforestal, que la gente se ha mudado de las zonas rurales a las ciudades, lo que ha permitido el incremento de la masa forestal y generar un hábitat idóneo para este desarrollo. Los jabalíes también han encontrado muchas facilidades en los entornos urbanos y periurbanos, con una disponibilidad de comida que no tienen en su entorno forestal y que antes era un factor limitante. Cuando no tienen comida en el monte se desplazan a las zonas periurbanas y siempre hay alguna alma que con buena fe, pero con un gran desconocimiento de lo que supone, les deja comida o buscan entre la basura esparcida en los entornos de los contenedores. Las hembras cuanto más fuertes están, cuanta más disponibilidad de alimento tienen, mayor capacidad reproductiva despliegan. Además en zonas urbanas y periurbanas ni tienen predadores naturales ni se puede ejercer la acción de la caza por limitaciones legales obvias. Entonces ahí hallan su paraíso.

—¿Ha existido también un efecto de malentendido proteccionismo al limitar la caza?

—Sin duda, porque al final una decisión política tiene que contar con muchos factores, pero en este caso el factor técnico estaba muy claro y había un gran consenso, tanto en los círculos científicos, en los de cazadores, y desde la sanidad animal. Todos sabíamos que esta sobreabundancia al final es un factor de riesgo. Pero efectivamente hay una presión, legítima también, una presión social y de un discurso que dice que no es legítimo matar estos animales. O que no es ético.

—¿Cómo se puede solucionar?

—Nosotros, para consumo propio y por lo que absorbe el mercado, sólo podemos capturar una determinada cantidad. Lo que venimos exigiendo son medidas que nos faciliten el acceso de la carne de jabalí al mercado. De esta manera nosotros podríamos cazar con mayor solvencia sin los problemas que tenemos ahora para gestionar tanto los cuerpos de los animales para su incorporación al mercado como los residuos no aprovechables.

—¿Se han ofrecido a colaborar con la UME en Barcelona o si se tiene que repetir esa acción en otros lugares?

—Por supuesto, estamos siempre a disposición de las administraciones. Todas las federaciones autonómicas están en estrecho contacto con los servicios de caza y los de sanidad animal. Esta semana estamos dejando trabajar al Ministerio, porque las medidas de emergencia van dirigidas a prevenir el inminente contagio al sector porcino. Todos los agentes estamos convocados por el Ministerio el próximo miércoles y me consta que ya se ha convocado al sector porcino y al de la carne. Estamos a su disposición no sólo a efectos de la caza directa para reducir la población, sino que también seremos muy valiosos a la hora de vigilar y de monitorizar cómo progresa el número de ejemplares.