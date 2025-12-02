Suscribete a
Josep Escandell, presidente de los cazadores: «Era cuestión de tiempo que hubiera un brote con esta alta densidad de jabalíes»

La caza de estos animales se ha duplicado en los últimos diez años, pero eso sólo supone del 20% al 30% de la población y para controlar su crecimiento sería necesario capturar dos tercios al año

José Ramón Navarro-Pareja

José Ramón Navarro-Pareja

Madrid

Josep Escandell (Gavarda, Valencia, 1984) suma a su pasión por la caza y el monte su cualificación profesional, pues es ingeniero de montes con un máster en gestión cinegética, que también es su profesión. Preside desde hace un año la Real Federación Española de ... Caza, que con 330.000 federados, es la tercera actividad deportiva con más afiliados, detrás del fútbol y el baloncesto. Aunque sostiene que durante años algunos cazadores «han estado en el armario» para evitar dar explicaciones ante la presión social hacia la caza, su labor cobra más sentido en estos momentos de crisis por el contagio de peste porcina en los jabalíes, un riesgo del que llevan avisando desde hace años.

