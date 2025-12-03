Suscribete a
La UME, en la zona cero de la peste porcina: «Con las muestras de sangre podremos saber la extensión del brote»

Son ya nueve los jabalíes infectados con el virus en el radio del primer foco, detectado en la sierra de Collserola (Barcelona)

Los efectivos de las Fuerzas Armadas no abandonarán la zona hasta que se de por controlada la expansión de la enfermedad

Uno de los integrantes de la UME durante la desinfección de un vehículo, este martes, en Barcelona
Uno de los integrantes de la UME durante la desinfección de un vehículo, este martes, en Barcelona
Elena Burés

Santa Perpètua de Mogoda / Can Coll (Barcelona)

La pandemia, la dana, incendios como el de este pasado verano en Paüls (Tarragona) y ahora también para el control de la peste porcina en Cataluña. La Unidad Militar de Emergencias (UME), concretamente los especialistas de control cinegético, se han desplegado en Barcelona ... para frenar la expansión de la enfermedad detectada en, al menos, nueve jabalíes en la sierra de Collserola. Son ya 150 los efectivos que se encuentran sobre el terreno, cuya labor pasa por localizar a los animales con batidas y la ayuda de drones. Una vez localizados, los Agentes Rurales se encargan de capturarlos con trampas o bien sacrificarlos y, de nuevo, efectivos de la UME entran en escena: les toman muestras de sangre, que se remiten a los laboratorios para determinar si, efectivamente, están infectados.

