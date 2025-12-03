La UME, en la zona cero de la peste porcina: «Con las muestras de sangre podremos saber la extensión del brote»

La pandemia, la dana, incendios como el de este pasado verano en Paüls (Tarragona) y ahora también para el control de la peste porcina en Cataluña. La Unidad Militar de Emergencias (UME), concretamente los especialistas de control cinegético, se han desplegado en Barcelona ... para frenar la expansión de la enfermedad detectada en, al menos, nueve jabalíes en la sierra de Collserola. Son ya 150 los efectivos que se encuentran sobre el terreno, cuya labor pasa por localizar a los animales con batidas y la ayuda de drones. Una vez localizados, los Agentes Rurales se encargan de capturarlos con trampas o bien sacrificarlos y, de nuevo, efectivos de la UME entran en escena: les toman muestras de sangre, que se remiten a los laboratorios para determinar si, efectivamente, están infectados.

«Con las muestras podremos saber la extensión del brote», precisan, y este es el objetivo prioritario, ya que la enfermedad pone en jaque los 8.800 millones de euros que España ingresa anualmente con exportaciones de carne porcina, después de que China ya haya bloqueado aquellas que tengan su origen en la provincia de Barcelona.

Una vez realizada la extracción, la UME se encarga de la recogida y traslado de los jabalíes en las preceptivas bolsas mortuorias, para evitar la expansión del virus. «Cuando están muertos y se enfrían, los parásitos, entre ellos garrapatas, abandonan los cuerpos», precisan desde la unidad, y buscan nuevos moradores con el riesgo de propagar así la enfermedad, por lo que la manipulación de sus restos también debe efectuarse con suma precaución para su ulterior transporte hasta el crematorio.

Al mando de sus efectivos, el teniente coronel Joaquín Nuñez, jefe del IV Batallón, que ayer detalló que su labor se centrará principalmente en la búsqueda de cadáveres de jabalíes durante el día, de los animales en movimiento por la noche, con la ayuda de drones con infrarrojos y visión térmica, y luego en la «extracción segura» tanto de las muestras, como de los propios animales. Tras su llegada al terreno, con el centro de mando desplegado en la sede de los Agentes Rurales en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), la pasada jornada sus labores se centraron en peinar la zona más cercana al punto de afectación de la enfermedad, un radio de unos seis kilómetros.

Los integrantes de la UME se distribuyen en una cuadrícula acotada, para ir rastreando «minuciosamente» a pie el espacio donde se detectó el foco de peste porcina, y lo hacen sin más material que un 'bichero' -herramienta similar a un palo, que en uno de sus extremos lleva una punta metálica y un garfio-. Una vez las patrullas detectan un animal, avisan a sus compañeros del Gietma (Grupo de intervención de emergencias tecnológicas y medioambientales) y son estos últimos, los equipos de tomas de muestras, quienes se encargan de la cadena de custodia, que incluye el traslado del jabalí para comprobar si está o no contaminado. Tras ello, se realiza una doble verificación, el análisis del Centro de Investigación en Sanidad Animal en Barcelona, y la del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), encargado este último de confirmar los positivos al Ministerio de Agricultura.

Los restos de los jabalíes se trasladan en bolsas mortuorias hasta el crematorio para evitar la propagación de la enfermedad

A la par, en el terreno, el regimiento de apoyo e intervención en emergencias (Raiem), también de la UME, se encarga, con tres estaciones móviles, de la desinfección de las zonas contaminadas -«se encharca muy bien»-, así como de los vehículos en los que se desplazan y de sus propios efectivos, pertrechados con monos de protección y mascarillas -los EPIs-, para evitar la propagación de la enfermedad. Desplazados desde su base de Torrejón (Madrid) son los especialistas en emergencias nucleares, radiológicas, biológicas, químicas y medioambientales. Son los mismos que actuaron en Cataluña para la desinfección del Covid tanto en el aeropuerto como en las residencias de ancianos, en la denominada operación Balmis.

También contra la invasión del camalote en Extremadura, cuando la planta invasora, procedente del Amazonas, colonizó unos 150 kilómetros del Guadiana, y la UME consiguió extraer miles de toneladas de la misma.

PESTE PORCINA EN COLLSEROLA INÉS BAUCELLS

Pero, además de los militares y los Agentes Rurales, en la zona también se han desplegado agentes del Seprona de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra, para asegurar el segundo radio de exclusión, que se extiende a unos 20 kilómetros, y que afecta a 64 municipios. Todos ellos velan por el cumplimiento de la prohibición de acceso a la sierra, con la limitación de actividades de ocio y caza, así como aquellas que puedan interferir en las tareas de control del brote de peste porcina. Y es que desde que se detectaron dos animales infectados, el pasado 28 de noviembre, se ha prohibido el acceso a la totalidad del parque de Collserola.

Expertos de la UE

La enfermedad no se transmite a humanos, pero su propagación pone en riesgo al sector porcino español, por lo que todos los esfuerzos se centran en evitar una crisis de mayores dimensiones. Precisamente ayer llegó a Barcelona un grupo de trabajo de la Unión Europea para verificar los trabajos que tratan de contener la expansión de la enfermedad. Según detalló el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, su labor no será fiscalizar sino «asesorar» a las autoridades, y «aportar posibles mejoras» tras haber colaborado en otras crisis similares en Bélgica y Alemania.

El objetivo es claro: «Que del perímetro no salga ningún patógeno que pueda contaminar otros espacios»

El objetivo es claro: «Que del perímetro no salga ningún patógeno que pueda contaminar otros espacios», en palabras de Prieto, y es que hasta el momento, la peste porcina no se ha detectado en ninguna explotación ganadera, por lo que el foco parece estar delimitado a los jabalíes de Collserola. Para ello se ha movilizado la UME, que, como es habitual, sabe cuando llega, pero nunca cuando se marcha. «Hasta que haga falta», subrayan desde la unidad.