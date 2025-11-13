La Fiscalía recurre el archivo de la causa de la menor vendida en Cataluña por 5.000 euros y cinco botellas de whisky

Suscribete a
Un agente de la Guardia Civil, junto a un coche patrulla, en una imagen de archivo ABC
E. Burés

Barcelona

La Fiscalía de Navarra ha decidido finalmente recurrir el archivo de la causa de la menor vendida en Cataluña, decretado por un juzgado de Tuleda, después de que la niña, de 14 años, negase los hechos, y que los cinco detenidos, ... entre los que se encontraban sus padres, se acogiesen a su derecho a no declarar. Según han confirmado a ABC desde del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), el Ministerio público ha solicitado la reapertura, para retomar las pesquisas contra los familiares investigados por delitos de trata con fines de matrimonio forzoso y mendicidad, ya que a la víctima la localizaron en plena calle, en un municipio de Lérida, pidiendo limosna.

