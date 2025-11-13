La Fiscalía recurre el archivo de la causa de la menor vendida en Cataluña por 5.000 euros y cinco botellas de whisky

La Fiscalía de Navarra ha decidido finalmente recurrir el archivo de la causa de la menor vendida en Cataluña, decretado por un juzgado de Tuleda, después de que la niña, de 14 años, negase los hechos, y que los cinco detenidos, ... entre los que se encontraban sus padres, se acogiesen a su derecho a no declarar. Según han confirmado a ABC desde del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), el Ministerio público ha solicitado la reapertura, para retomar las pesquisas contra los familiares investigados por delitos de trata con fines de matrimonio forzoso y mendicidad, ya que a la víctima la localizaron en plena calle, en un municipio de Lérida, pidiendo limosna.

Las pesquisas comenzaron el pasado septiembre, cuando una mujer dio la alerta a Servicios Sociales en Navarra, domicilio de los progenitores, para denunciar que estos la habían vendido por 5.000 euros y cinco botellas de whisky a otra «familia de gitanos rumanos» residente en Mollerusa (Lérida), para casarla con un individuo de 21 años. De hecho, la testigo mostró fotografías de la boda, publicadas en un perfil de Facebook. Así comenzaron las pesquisas de la Guardia Civil, que primero contactaron con los padres de la niña. El progenitor les mintió, tal y como detalló este diario, y les aseguró que se encontraba en Rumanía. A los investigadores les proporcionó un número de teléfono, pero tenía las llamadas restringidas y no pudieron contactar con ella.

Por este motivo, el Instituto Armado activó una alerta Schenguen, para tratar de localizarla y fue así como los Mossos d'Esquadra la encontraron en Lérida, gracias, de nuevo, a la colaboración ciudadana. Ya que fue un hombre, que vio a la niña mendigando, quien alertó a la Policía catalana. Comenzó así la investigación conjunta, que se saldó con cinco detenidos. Además de los padres, el individuo de 21 años con el que la habría obligado a casarse, y los progenitores de éste. Mientras que la menor pasó a estar bajo la tutela de la Dirección de Atención a la Infancia y la Adolescencia.

Noticia Relacionada Una asociación del Raval consigue la disolución de un matrimonio forzado en Pakistán Elena Burés La víctima, Anisa, que permanece en un piso de protección en Barcelona, podrá ahora casarse con su pareja, una vez obtenga el certificado de soltería

Pero, en su comparecencia ante el juzgado, la niña negó los hechos. Tal y como consta en el auto que decretó el archivo de las pesquisas, sostuvo «con contundencia» que en ningún caso sus padres la habían obligado a casarse. Indicó también que residía voluntariamente en Lérida con el permiso de estos, e incluso afirmó que las fotografías que aportó la testigo correspondían una «celebración familiar» y no a una boda. También negó que la obligasen a pedir limosna en plena calle. Así, «no habiéndose podido ratificar los hechos descritos en el atestado policial a través del testimonio esencial de la víctima», el juzgado entendió que no podían acreditarse los delitos imputados a los cinco detenidos, y los dejó en libertad, volviendo la menor con sus padres, y archivando el caso. Un archivo que ahora ha recurrido la Fiscalía.