Fiestas de La Mercè 2025: programa, conciertos, horarios, actividades y cortes de tráfico previstos

Barcelona se prepara para una de sus citas más esperadas del calendario: La Mercè 2025, que se celebrará del 23 al 28 de septiembre con una propuesta que combina más de 500 actividades gratuitas y más de 100 conciertos.

Este año, la fiesta mayor tiene un acento internacional: Mánchester es la ciudad invitada y lo hará con conciertos de Children of Zeus, Space Afrika, Honeyfeet o Porij, además de dos nuevas figuras festivas que se unirán al bestiario barcelonés: la Giganta Bee y la Bestia Bee.

Estos son los conciertos de La Mercè 2025

La programación musical contará con 109 conciertos en 14 espacios y 16 escenarios al aire libre. Entre los nombres que más expectación levantan están Pussy Riot, Rigoberta Bandini, Ladilla Rusa, Vicco, Beret, El Niño de Elche, Queralt Lahoz, Maria Arnal, Tarta Relena, Lido Pimienta, Villano Antillano, Kiddy Smile, Mushka o Lia Kali, entre muchos otros.

Horarios de los conciertos de La Mercè 2025 Martes 23 de septiembre: en la Plaça Catalunya, a las 23:00 h actuará Pussy Riot, seguido de Ladilla Rusa (01:00 h). En la Avinguda de la Catedral, Niño de Elche será a medianoche.

Viernes 26 de septiembre: en la playa del Bogatell, Rigoberta Bandini (23:00 h) y Lia Kali (01:00 h). En Maria Cristina, concierto de Suu (20:00 h) y Figa Flawas (00:00 h).

Sábado 27 de septiembre: noche grande de ELS40 Pop La Mercè en la playa del Bogatell con Beret (22:45 h), The Tyets (00:15 h) y Vicco (01:45 h). También destacan Maria Arnal en el Teatre Grec (22:00 h) o Sidonie en la Catedral (22:00 h).

Domingo 28 de septiembre: cierre con Honeyfeet en el Parc de la Ciutadella (13:00 h) y las tradicionales habaneras en la Plaça de Sant Jaume (21:30 h).

Más allá de la música, La Mercè recupera sus actos más populares: castellers, giantes, 'correfocs', espectáculos familiares y actividades en los parques de la ciudad. También habrá propuestas de artes de calle, circo, danza y proyecciones audiovisuales en distintos espacios.

Movilidad y cortes de tráfico

Como cada año, el Ayuntamiento aplicará restricciones de tráfico en las zonas con más concentración de actos, especialmente en Avinguda Maria Cristina, Moll de la Fusta, Plaça Catalunya y Bogatell. Se recomienda desplazarse en transporte público, ya que el metro y los autobuses reforzarán su servicio durante las noches de conciertos.