Cursa de la Mercè en Barcelona 2025: horario, recorrido completo y cortes de tráfico previstos hoy

Barcelona se prepara para vivir las fiestas de la Mercè en cuestión de días y este fin de semana, todavía fuera del programa principal, celebrará uno de sus primeros actos multitudinarios, la Cursa de la Mercè Bimbo Global Race. La cita, que celebra su 47 edición, ha agotado, desde hace semanas, este año los dorsales disponibles.

El evento deportivo, que cuenta con varias modalidades de carrera, estrena este año recorrido nuevo por el centro de la ciudad después de más de dos décadas con el mismo. Además, se prevé que pasen por la línea de salida unos 14.500 corredores.

En concreto será una carrera de 10 kilómetros, aunque también hay un trazado de 1.609 metros para familias (ideal par ir en grupo y sin espíritu competitivo) y otro inclusivo de 2 kilómetros, pensado especialmente para personas con movilidad reducida o discapacidad intelectual. La cita, con todo, será mucho más que un evento deportivo ya que se prevén actividades variadas paralelas.

Recorrido más céntrico

Los organizadores han pretendido que el circuito sea más céntrico, circular y espectacular, ya que goza de más vistas al mar. El nuevo recorrido tendrá salida en la calle Aragó con Pau Claris y llegada en la plaza de Cataluña. Los corredores pasarán por espacios emblemáticos como el Passeig de Sant Joan, el Arc de Triomf, el parque de la Ciutadella y el frente litoral (con el paso por el paseo de Isabel II y Colon).

La segunda parte del circuito continuará por la avenida Paralelo, las calles Entença, Floridablanca y la Ronda Sant Antoni. Con la nueva configuración, los corredores tendrán más animación y mejor accesibilidad. Además, la carrera estará mejor conectada a nivel de transporte público.

A nivel de horarios, la carrera de 10 kilómetros es a las 8.30 horas, mientras que la cita inclusiva saldrá entre 9.15 y 9.30 del cruce entre las calles Tamarit y Entença. El recorrido familiar, limitado a 1.000 participantes, se hará desde la misma plaza Cataluña a las 10.45 horas.

Como ocurre siempre en estos casos, la organización de la carrera acarreará cortes de calle en las zonas de paso y afectaciones en el transporte público, que se prevén entre las 7.30 y 11.30 aproximadamente. Estas son las líneas que verán su recorrido desviado o limitado con motivo de la Cursa: D20, D50, H10, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 33, 34, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 65, 67, 91, 109, 120, 121, 141 y Barcelona Bus Turístic (Ruta Blava i Vermella).

Los organizadores recuerdan que para acceder al punto inicial o final de la carrera lo mejor es ir en Metro, FGC o Rodalies y usar las estaciones de Catalunya (en los tres casos) o Universitat (en Metro). Con todo, los interesados pueden consultar previamente aplicaciones como Moovit para conocer la mejor opción de transporte para este domingo por la mañana.