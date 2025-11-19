ERC abronca a la consejera Romero por ridiculizar la promesa de Rufián de dejar el Congreso en 18 meses

La exigencia de un nuevo sistema de financiación para la Generalitat de Cataluña, prometido por el gobierno autonómico de Salvador Illa en su acuerdo de investidura con ERC, y que ya debería haberse acordado, está llevando a posiciones defensivas a la consejera de ... Economía y Finanzas, Alícia Romero (PSC). Este miércoles, en la sesión de control al Govern, Romero, en respuesta a una petición de concreción en contenido y fechas en este asunto por parte de Antoni Castellà (Junts), ha recordado, sin citarlo, que Gabriel Rufián (ERC) prometió en 2025 estar solo 18 meses en el Congreso pues ese era el plazo previsto para aplicar la independencia.

«Escuché a algunos diputados que en 18 meses seríamos independientes, Cataluña sería independiente. Y creo que ya llevamos varios años y eso no ha sido así. Los retrasos son bastante habituales en política, sobre todo cuando se están negociando cosas tan importantes como un modelo de financiación autonómica, por cierto, caducado desde el año 2014, el último aprobado en 2009», ha dicho la consejera de Economía y Finanzas, provocando un gran enfado en el presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, el 'señor Moleskine' que anotó la hoja de ruta del 'procés' y que está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le aplique la ley de Amnistía.

Tras finalizar la respuesta a Castellà y antes de que Josep Rull, presidente del Parlament, diera paso a la siguiente pregunta, Jové se ha levantado de su escaño, se ha dirigido al asiento de Romero, ha dado varios golpes en la barandilla de madera como para llamar la atención y le ha dicho, levantándole el dedo a la consejera, según fuentes de ERC consultadas por este diario, pues sus palabras no se han escuchado en el hemiciclo: «No frivolicéis con el 1-O para pelearos con Junts». Romero, y otros miembros del Govern sentados a su lado, como Núria Parlon, consejera de Interior, ha mostrado su perplejidad.

El enfado en ERC es mayúsculo. Pero también en Junts. De hecho, en el turno de preguntas de Castellà, este ha reprochado a la responsable de las finanzas de la Generalitat por la comparación. «Hombre, consejera, no me compare la independencia con un 'mejora del modelo de financiación', que nosotros prometimos un referéndum e hicimos un referéndum, y ganamos un referéndum», ha recordado el portavoz del partido de Carles Puigdemont en materia de economía.

La referencia de Romero a los 18 meses es directa a la promesa explícita que hizo Rufián en una entrevista para el digital 'El Nacional' en diciembre de 2015. Pero no solo, pues el compromiso de la secesión en 2017 era absoluto tanto en ERC como en CiU. Rufián, candidato de ERC para las elecciones al Congreso, dijo, en cualquier caso, que no había plan b y que los diputados catalanes en la Cámara Baja no iban a estar ni un día más tras el referéndum. «No estaremos ni un día más de los 18 meses que marca la hoja de ruta y, cuando se proclame la independencia de Cataluña marcharse, porque ya habremos hecho nuestro trabajo», aseguró y repitió unos días después en otra entrevista para 'Público'. Ya va para diez años.