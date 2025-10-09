Suscribete a
Los empresarios de l'Hospitalet y el Baix Llobregat entregan los primeros Premios FEmImpacte

Reconocen por su impacto a SEAT, Es im-Perfect Food, Schneider Electric, Colegio Xaloc, Consorci de la Zona Franca y Ayuntamiento de Viladecans

Representantes de las empresas e instituciones galardonadas posan con la obra del artista Miquel Aparici
Juan Carlos Valero

Barcelona

El Fórum Empresarial del Llobregat que impulsa la patronal AEBALL de l'Hospitalet y el Baix Llobregat, ha entregado en la tarde de este miércoles los primeros Premios FEmImpacte a cinco empresas y un ayuntamiento para reconocer la positiva huella que generan tanto en ... el desarrollo económico, como en el social, cultural, sostenibilidad, colaboración público-privada y las buenas relaciones municipales con el empresariado. Entre el medio centenar de candidaturas presentadas, el jurado seleccionó 18 finalistas y los premiados han sido SEAT, Es im-Perfect Food, Schneider Electric, Colegio Xaloc, Consorci de la Zona Franca y Ayuntamiento de Viladecans.

