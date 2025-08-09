Cazados 'in fraganti' dos ladrones disfrazados de mujer en una joyería de Barcelona

Los ladrones, disfrazados de mujer, en la joyería en la que intentaron robar en la zona alta de Barcelona

La Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres de 27 y 35 años, como presuntos autores de un robo violento a una joyería ubicada al distrito de Sarriá-Sant Gervasi de Barcelona.

Fue el pasado 4 de agosto cuando los agentes recibieron un aviso del teléfono de Emergencias 112 por el atraco al comercio y, hasta el lugar, se dirigieron varias patrullas, tanto de la Urbana como del Cuerpo catalán. Al llegar, los agentes localizaron a dos hombres disfrazados de mujer y los detuvieron cuando se disponían a huir del establecimiento.

Con el objetivo de dificultar su identificación, habían utilizado pechos falsos, pelucas y maquillaje. Además, durante la detención, intentaron resistirse tirando objetos, joyas y dinero contra los policías.

El valor total de las joyas y el dinero que intentaron sustraer superaría los 300.000 euros. Los dos hombres, que acumulan nueve antecedentes policiales, pasaron a disposición judicial el pasado 7 de agosto. La investigación, a cargo de la Unidad de Investigación de Sarriá- Sant Gervasi, continúa abierta.