Suscribete a
ABC Premium
Última hora
España pierde 14.358 empleos en noviembre por la fuerte caída de la actividad en la hostelería

un tiempo propio

El poder no tiene dueño

Cuando se confunde el valor personal con el cargo, el aplauso o la influencia, se pierde la libertad interior

La responsabilidad de la derecha en Castilla y León

No sé, no me acuerdo

Detalle de la pintura 'Sócrates reprendiendo a Alcibíades en casa de una cortesana', que Germán Hernández Amores pintó en 1857 y custodia el Museo del Prado
Detalle de la pintura 'Sócrates reprendiendo a Alcibíades en casa de una cortesana', que Germán Hernández Amores pintó en 1857 y custodia el Museo del Prado ABC
Salvador Rus Rufino

Salvador Rus Rufino

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«El poder me pertenece», afirmó gritando Alcibíades con la insolencia del genio que se sabe admirado y temido. Pero esa afirmación, que suena a triunfo, encierra una trampa. Nadie posee el poder de manera absoluta. El poder no se tiene, se ejerce mientras otros ... lo otorgan y lo reconocen. Es una corriente que pasa por nosotros, nos eleva por un tiempo y después sigue su curso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app