Escucha las noticias de este martes 18 de noviembre

La responsabilidad de la derecha en Castilla y León

Castilla y León no puede permitirse cuatro años de parálisis por cuestiones ideológicas menores, o por el temor a perder votos en el próximo ciclo electoral

No sé, no me acuerdo

¿Se puede mentir en política para mantener el cargo?

Salvador Rus Rufino

Salvador Rus Rufino

Castilla y León vive un momento político decisivo. La fragmentación del espacio de la derecha, representado por el Partido Popular y Vox, ha obligado a ambos a convivir en gobiernos de coalición que, lejos de consolidarse como una alternativa sólida, han mostrado en ocasiones más ... desencuentros que cooperación. Sin embargo, la comunidad necesita algo más que un reparto de consejerías: necesita un proyecto político coherente, sostenido en el tiempo y capaz de afrontar los problemas estructurales que la lastran desde hace décadas.

