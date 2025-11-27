Las Rutas del Vino crecen y van a por la décima

Nueve rutas del vino de Castilla y León aglutina la asociación con el mismo nombre, que presentó datos hace unos días en un encuentro profesional con touroperadores y empresarios de todo el país. Con hasta 624.460 visitantes contabilizados en 2024 -un 3,8 por ... ciento más que el año anterior-, la asociación celebró una posición «líder» y contemplaría contar pronto con una décima ruta en León, según confesó el director general de Turismo, Ángel González Pieras. Por ahora, la D.O. habría recibido una subvención de 5.000 euros de la Junta para elaborar «toda la documentación» y «cumplir con todo lo preceptivo», preparativos a los que tendrá que dar el visto bueno la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin), autoridad ante la que rinden cuentas las 37 rutas vinícolas nacionales.

De lograrlo, se integraría «automáticamente» en la marca de calidad, junto a las nueve rutas castellano y leonesas ya oficializadas: Arlanza, Arribes, Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Sierra de Francia, Toro y Vino de Zamora.

Por ahora, las Rutas del Vino de Castilla y León, que llevan dos años aliadas, festejan su «fortaleza». «Cada una por nuestra cuenta éramos fuertes, tenemos mucho patrimonio y gastronomía, pero a veces no lo suficiente para mostrarnos fuera a nivel nacional e internacional», señaló el presidente de la asociación, Miguel Ángel Gayubo, que reivindicó el objetivo de «optimizar todos los recursos que tenemos y de crear sinergias para aprovecharlos al máximo». Y es que en todo el territorio autonómico se considera que existen hasta 17 denominaciones de origen, con varios vinos de pago -que reconoce la producción de una finca determinada- y una figura de calidad conjunta, la mención geográfica (I.G.P.) de Vino de la Tierra de Castilla y León.

Un «sector social»

González Pieras recurrió a una cita literaria que concluía que «en la concordia, las cosas pequeñas crecen» para insistir en ese enfoque de 'todos a una' que puede llevar al éxito. «Unidos pueden más que separados», alentó el director general de Turismo, que presumió de que, en un mundo «caótico y difícil como el del Turismo», Castilla y León combinaba una potencia patrimonial que «podía rivalizar en números con La Toscana» con una fuerza que despuntaba en sus vinos y podía convertirles en «líderes en turismo enológico».

Esta variante turística, apuntó, «es muy importante como sector social porque repercute en el territorio rural», dejándose notar en otros, como el comercio o la artesanía, mencionó. Consigue esa distribución, ejemplificó, a través de unas 600 bodegas, «la mitad abiertas a visitas».

«Vamos por muy buen camino», valoró para finalizar, a modo de inauguración de la jornada, que llegó tras todo un viaje promocional. Este duró tres días y acudieron veinte agencias de viajes nacionales, entre las que se encontraban algunas especializadas, centradas en el lujo o en los viajes temáticos.