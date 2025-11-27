Suscribete a
Ábalos ya está el Supremo para declarar ante el juez

Las Rutas del Vino crecen y van a por la décima

Los nueve itinerarios actuales recibieron más de 620.000 visitantes en 2024, un 3,8 por ciento más que el año anterior

Ribera del Duero sostiene 21.000 empleos y aporta 1.333 millones al PIB español

Ruta del Vino Sierra de Francia, al sur de la provincia salmantina
Clara Rodríguez Miguélez

Valladolid

Nueve rutas del vino de Castilla y León aglutina la asociación con el mismo nombre, que presentó datos hace unos días en un encuentro profesional con touroperadores y empresarios de todo el país. Con hasta 624.460 visitantes contabilizados en 2024 -un 3,8 por ... ciento más que el año anterior-, la asociación celebró una posición «líder» y contemplaría contar pronto con una décima ruta en León, según confesó el director general de Turismo, Ángel González Pieras. Por ahora, la D.O. habría recibido una subvención de 5.000 euros de la Junta para elaborar «toda la documentación» y «cumplir con todo lo preceptivo», preparativos a los que tendrá que dar el visto bueno la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin), autoridad ante la que rinden cuentas las 37 rutas vinícolas nacionales.

