Ribera del Duero sostiene 21.000 empleos y aporta 1.333 millones al PIB

La Denominación de Origen Ribera de Duero aporta más de 1.330 millones de euros al Producto Interior Bruto nacional y genera cerca de 21.000 empleos en España. Son algunos de los datos que recoge el informe 'Contribución socioeconómica y fiscal de la ... D. O. Ribera del Duero en España', elaborado por la consultora PwC para el Consejo Regulador de la citada denominación y que ayer fue presentado en Madrid. El documento «nos permite afrontar el futuro con más datos y perspectivas para seguir siendo un motor económico y de desarrollo para el territorio y un referente en enoturismo», subrayó el director general del Consejo Regulador, Miguel Sanz.

El estudio detalla que Ribera del Duero es una de las D. O. más relevantes a nivel nacional por el número de bodegas (316) y por su volumen y valor de comercialización (68 millones de libros por valor de 803 millones de euros). En cuanto su contribución al PIB nacional, la producción y elaboración de sus vinos genera un total de 1.254 millones, a los que habría que sumarlos 79 millones que genera la actividad enoturística. «Siempre hemos dicho que el vino es mucho más que el vino. En nuestro territorio es fundamental, por ejemplo, para que nuestros pueblos no se mueran», resaltó durante la presentación el presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual.

En este sentido, el documento resalta que de la contribución de la D. O. al PIB nacional, 897 millones se mantienen en Castilla y León, lo que equivale al 72 por ciento del impacto económico total gracias al arraigo local de su producción. No obstante, «no sólo impulsa la economía regional, sino que traslada su impacto al conjunto del país mediante compras a proveedores, logística, distribución, hostelería, transporte y servicios asociados», recoge.

En lo referente al empleo, el análisis realizado por la consultora PwC calcula que la actividad vinculada a la producción vinícola de la D. O. sostiene 19.552 empleos en España, de los que 13.595 se encuentran en Castilla y León (el 70 por ciento del total). A la cifra total habría que sumar los 1.364 puestos generados por el enoturismo.

Destaca también que la actividad vinculada a la denominación genera 459 millones de recaudación fiscal al año y la especial relevancia de las exportaciones. En concreto, en 2024 se exportaron 12,4 millones de litros con un valor de 173 millones de euros, lo que supone más de un quinto del total del valor de las ventas.