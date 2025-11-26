Suscribete a
ABC Premium

Ribera del Duero sostiene 21.000 empleos y aporta 1.333 millones al PIB

El 70 por ciento de los puestos de trabajo vinculados a la denominación de origen se generan en Castilla y León

La añada 2024 de Ribera del Duero obtiene la calificación 'Muy buena'

Vendimia en un viñedo de la denominación de origen Ribera del Duero en una imagen de archivo
Vendimia en un viñedo de la denominación de origen Ribera del Duero en una imagen de archivo ICAL

H. D.

Valladolid

La Denominación de Origen Ribera de Duero aporta más de 1.330 millones de euros al Producto Interior Bruto nacional y genera cerca de 21.000 empleos en España. Son algunos de los datos que recoge el informe 'Contribución socioeconómica y fiscal de la ... D. O. Ribera del Duero en España', elaborado por la consultora PwC para el Consejo Regulador de la citada denominación y que ayer fue presentado en Madrid. El documento «nos permite afrontar el futuro con más datos y perspectivas para seguir siendo un motor económico y de desarrollo para el territorio y un referente en enoturismo», subrayó el director general del Consejo Regulador, Miguel Sanz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app