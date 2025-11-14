Suscribete a
La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de mayores de Ávila a manos de otro interno

Mañueco anima a caminar «por la senda de la excelencia» para alcanzar «la élite turística mundial»

El presidente de la Junta destaca el aumento de un 10% de los visitantes extranjeros y el récord «histórico» del empleo en el sector durante su visita a la doble cita Intur y AR-PA

El presidente de la Junta saluda a uno de los personajes que se pasean por Intur durante su tradicional paseíllo de inauguración
El presidente de la Junta saluda a uno de los personajes que se pasean por Intur durante su tradicional paseíllo de inauguración R. ORTEGA
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

«Reunimos todas las fortalezas para consolidar nuestro liderazgo como uno de los destinos turísticos más atractivos». Con esta premisa, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, animó este viernes al sector a seguir trabajando «de la mano» con la Junta para avanzar «por ... la senda de la excelencia» y conseguir así alcanzar la «élite turística mundial». Fue uno de los mensajes del dirigente regional en la segunda jornada de AR-PA Turismo Cultural y la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur), la doble cita que se abrió ayer al público general en la Feria de Valladolid.

