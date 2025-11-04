Suscribete a
Responsables de Endesa niegan que incorporaran a Collosa en el negocio eólico por imposición de la Junta

La empresa se desmarca de la posición de otras mercantiles, que sí se han denunciado víctimas de chantaje para que dieran parte del 'pastel' a empresarios locales

Comienza el macrojuicio de la 'trama eólica': la defensa de Delgado y de otros acusados ven prescritos los delitos

Responsables de Endesa niegan que incorporaran a Collosa en el negocio eólico por imposición de la Junta de CyL. En la foto, el que fuera consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda
Valladolid

La empresa Endesa, a través de los que fueran consejero delegado y director general de Generación y la encargada de Activos Renovables, han coincidido al rechazar que la incorporación de la empresa vallisoletana Collosa como 'partner' para la construcción de parques eólicos en Castilla ... y León fuera una «imposición» de la Consejería y Viceconsejería de Economía ocupadas por aquel entonces por Tomás Villanueva y Rafael Delgado, respectivamente.

