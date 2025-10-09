Suscribete a
Escucha las noticias de este jueves 9 de octubre
Cambio en las transferencias
Entra en vigor la nueva normativa para evitar que te estafen

Caso Eólicas: Begoña Hernández exculpa a Delgado y asegura que desconoce si intervino directamente en la adjudicación de parques

El promotor del parque Altos del Rasero denuncia que desde la Junta «siempre me han estado dirigiendo a quién tenía que vender»

Caso Eólicas: Un testigo dice que Delgado daba órdenes para excluir a promotores que no daban entrada a socios locales

Begoña Hernández y Rafael Delgado, en imágenes de archivo
Begoña Hernández y Rafael Delgado, en imágenes de archivo ICAL

ABC

Valladolid

La exviceconsejera de Economía de la Junta Begoña Hernández, que ejerció entre julio de 2007 y 2015, declaró este miércoles en el juicio que se viene celebrando en la Audiencia Provincia de Valladolid por la denominada 'trama eólica' y exculpó a su antecesor ... en el cargo, Rafael Delgado, al asegurar que desconocía que hubiera intervenido directamente en la adjudicación de parques eólicos.

