Una reclusa de Valladolid ve aumentada su pena al pillarla con un condón lleno de droga tras un 'vis a vis'

Su condena aumenta en tres años y medio, ya que se considera que habría distribuido esa sustancia en la cárcel

Imagen de archivo del centro penitenciario de Villanubla, en Valladolid
Imagen de archivo del centro penitenciario de Villanubla, en Valladolid CLARA RODRÍGUEZ

C. R.

Valladolid

La Audiencia de Valladolid ha condenado a tres años y medio de cárcel a una mujer, interna en la cárcel de Villanubla, por introducir en el mismo centro penitenciario distintas sustancias estupefacientes. Estas se localizaron ocultas dentro de un preservativo en la cinturilla del ... pantalón de la reclusa tras un 'vis a vis' mantenido con unos familiares.

