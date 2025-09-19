El PSCL esperará al proyecto de presupuestos de la Junta para ver «si se trata de propaganda electoral»

La socialista Patricia Gómez Urbán (d), durante la Junta de Portavoces celebrada en las Cortes de Castilla y León

El PSOE de Castillla y León esperará a conocer el proyecto de presupuestos concreto de la Junta para ver «si se trata de propaganda electoral o responde a las necesidades» de la Comunidad. Así lo ha explicado este jueves la portavoz socialista en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, tras conocer que el Ejecutivo autonómico se comprometió a remitir las nuevas cuentas antes del 15 de octubre como marca el Estatuto de Autonomía.

«Que presente las cuentas antes del 15 de octubre es una cosa, que respondan a las necesidades de los castellanos y leoneses es otra», ha apuntado Gómez en declaraciones recogidas por Ical durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que tuvo lugar en las Cortes, y en la que se ha conocido el compromiso del Gobierno autonómico de presentar las cuentas en plazo.

Previamente, dos de los tres procuradores del Grupo Mixto, Francisco Igea y Pablo Fernández, han criticado la falta de información sobre las fechas de presentación del techo de gasto y del proyecto de presupuestos ofrecida por la representante de la Junta en la Mesa de las Cortes.

«Aquí ni tramitamos leyes ni presupuestos en esta larga agonía de una legislatura que va a continuar siendo inútil», ha señalado Igea, quien tras el anuncio de Carriedo de llegar en tiempo y forma con el proyecto se ha mostrado dispuesto a apoyar su tramitación parlamentaria e, incluso, ha pedido al PSOE que haga lo mismo.

Fernández, por su parte, ha recordado que no hay aún fecha concreta de aprobación del techo de gasto cuando es «paso previo» para la aprobación del presupuesto, sobre el que «el Estatuto marca el 15 de octubre como fecha límite».